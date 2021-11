Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, carte de combat, équipes et comment suivre avec Roman Reigns pour affronter Big E pendant que Charlotte Flair et Becky Lynch renouvellent leur rivalité

Le dernier événement majeur à la carte de la WWE de l’année, Survivor Series, reviendra devant une foule nombreuse ce mois-ci.

La société de Vince McMahon est prête à tout mettre en œuvre pour la 35e édition de son deuxième événement annuel le plus ancien derrière l’émission phare WrestleMania.

WWE

La WWE Survivor Series est de retour en force

Survivor Series a été initialement construit autour des matchs par tag avant que l’accent ne soit mis récemment sur les matchs entre les meilleures stars de Raw et SmackDown.

Cela voit des affrontements sans titre entre les champions de chaque marque avec deux combats suivant la formule traditionnelle de l’événement,

Voici tout ce que vous devez savoir…

WWE Survivor Series 2021 : Date et heure de début

L’événement aura lieu le dimanche 21 novembre au Barclays Center de Brooklyn, New York.

Il commencera à 12h au Royaume-Uni et l’événement principal est attendu vers 4h du matin le lundi 22 novembre.

Une émission de lancement d’une heure commencera une heure avant la carte PPV à 23 heures et elle est gratuite à regarder sur la chaîne YouTube de la WWE.

Becky Lynch a fait un retour époustouflant à la WWE plus tôt cette année WWE Survivor Series 2021 : chaîne de télévision et diffusion en direct

Le dernier des quatre grands événements PPV de McMahon de l’année sera diffusé sur le réseau WWE – au prix de 9,99 £ par mois, mais les nouveaux abonnés bénéficient d’un mois gratuit.

Survivor Series sera également disponible à l’achat sur BT Sport Box Office.

BT Sport Box Office est sur la chaîne Sky 490, la chaîne BT 494 et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il peut être diffusé en direct en ligne sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Big E profite de son premier règne en tant que champion de la WWE WWE Survivor Series 2021 : Carte de match

Sous réserve de modifications

Match Survivor Series Hommes : Raw (Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio, Dominik Mysterio) vs SmackDown (Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Xavier Woods, Sami Zayn, Happy Corbin) Match féminin Survivor Series : Raw (Bianca Belair , Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Zelina) contre SmackDown (Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Aliyah)Champion de la WWE Big E contre le champion Universal Roman ReignsChampionne féminine brute Becky Lynch contre la championne féminine de SmackDown Charlotte Flair Le champion intercontinental Shinsuke Nakamura contre le champion des États-Unis Damian PriestRaw champions par équipe RK-Bro contre les champions par équipe de SmackDown The Usos