Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, dernières nouvelles et undercard alors que “ The Destroyer ” fait son retour en boxe ce week-end après la défaite d’Anthony Joshua

Andy Ruiz Jr fera son retour tant attendu sur le ring ce week-end après avoir eu 18 mois de congé après sa défaite face à Anthony Joshua.

Ruiz Jr a été propulsé sous les feux de la rampe lorsqu’il a assommé Joshua à New York à l’été 2019 pour remporter ses titres mondiaux des poids lourds.

Andy Ruiz Jr fera son retour en boxe en mai

Le Mexicain a célébré sauvagement à la suite de cette victoire choc et a eu du mal à reproduire son affichage lors de leur match revanche, perdant largement en Arabie saoudite en décembre 2019.

Ruiz Jr est maintenant prêt à revenir sous les lumières et affrontera Chris Arreola début mai.

Arreola, 40 ans, né de parents mexicains, a un record professionnel de 38 et 6 ans et a perdu pour la dernière fois contre Adam Kownacki en août 2019.

Ruiz Jr v Arreola: date et comment regarder

Ce combat poids lourd de 12 rounds aura lieu le Samedi 1 mai et se déroule au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

L’événement principal devrait commencer vers 5 heures du matin, heure britannique, dimanche.

Aucun diffuseur britannique n’a été nommé pour ce combat, mais aux États-Unis, il sera diffusé en direct sur Fox Sports à la carte au prix de 49,95 $. Cliquez ici.

Andy Ruiz Jr a stupéfié Anthony Joshua en juin 2019, mais a perdu son match revanche Ruiz Jr contre Arreola: Undercard

Andy Ruiz v Chris ArreolaErislandy Lara v Thomas Lamanna – pour le titre WBA des poids moyens vacantEduardo Ramirez v Isaac Avelar – pour le titre WBA intérimaire poids plumeSebastian Fundora v Jorge CotaOmar Figueroa Jr v Abel RamosJesus Alejandro Ramos v Javier MolinaAdrian Granados v Jose Luis Sanchez mentionné?

Andy Ruiz Jr: «J’ai hâte de revenir sur le ring le 1er mai.

«S’entraîner avec l’entraîneur Eddy dans son gymnase a été incroyable. Je suis entouré de grands combattants comme Canelo Alvarez et nous travaillons pour que je puisse paraître plus belle que jamais.

«Je connais Chris Arreola depuis que je suis devenu professionnel. C’est un guerrier mexicain comme moi, et je m’attends à ce qu’il vienne vers moi avec tout ce qu’il a.

Chris Arreola: «Il est motivé pour faire tomber mon bloc, mais je suis aussi motivé. Je veux gagner.

«Il a peut-être été le premier champion mexicain des poids lourds, mais le meilleur mexicain est ici.

«Les gens qui me connaissent et qui m’ont regardé me battre savent que j’essaie de ne pas être du tout dans un combat ennuyeux.

“Je viens de tout laisser dans le putain de ring.”