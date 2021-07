Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct et undercard complet alors que le fils de Ricky Hatton revient à l’action

in

Campbell Hatton, fils du légendaire combattant Ricky, disputera son troisième combat professionnel ce week-end.

Le joueur de 20 ans a fait deux sur deux en tant que pro jusqu’à présent, battant Jesus Ruiz et Levi Dunn.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Campbell Hatton sera de nouveau en action ce week-end

Maintenant, il sera à nouveau en action samedi soir contre un adversaire encore inconnu sur l’undercard de Conor Benn contre Adrian Granados.

Hatton est déterminé à se faire un nom au plus haut niveau et voudra faire le show ce week-end.

Combat de Campbell Hatton: Date et comment regarder

Ce combat léger en quatre rounds aura lieu le samedi 31 juillet et se tiendra au siège de Matchroom à Brentwood.

Les marches du ring pour le combat de Hatton sont attendues à partir de 20 heures dans la nuit.

Le service de streaming DAZN diffusera le combat au Royaume-Uni à partir de 19 heures.

DAZN coûte 1,99 £ par mois et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils. Inscrivez-vous sur DAZN.com.

Mark Robinson/Matchroom

Campbell Hatton a battu Levi Dunn la dernière fois Combat de Campbell Hatton: Undercard

Sous réserve de modifications

Conor Benn v Adrian Granados – pour le titre continental WBA des poids weltersCan Xu v Leigh Wood – pour le titre WBA des poids plumeTommy McCarthy v Chris Billam-Smith – pour le titre WBA European, Commonwealth et vacant BBBofC British cruiserweight titleAnthony Fowler v Roberto Garcia – pour le titre WBA International super-weltersAvni Yildirim contre Jack CullenCampbell Hatton contre TBASandy Ryan contre TBACampbell Hatton combat: Qu’est-ce qui a été dit?

Campbell Hatton : « Je n’essaie pas de m’éloigner de mon nom parce que je suis fier de qui je suis et fier de ce que mon père et Matthew ont fait.

“Avec de bonnes performances et un travail acharné, les gens commenceront à voir Campbell Hatton et non le garçon de Ricky.”

Ricky Hatton : « Il se lance dans le match le plus difficile de tous, et en plus de ce que j’ai fait. C’est une pression énorme. Je l’ai fait pour qu’il n’ait pas à le faire, donc il mérite une tape dans le dos.

« Si je ne pensais pas qu’il pourrait le gérer, je ne le laisserais pas devenir pro. Croyez-moi, juste parce qu’il est assis ici en étant poli, ne vous laissez pas berner par ça. Il va lui donner plein welly. S’il ne donnait pas tout, Matthew m’ouvrirait la porte et je lui donnerais un coup de pied.

“Je suis surexcité. La première fois que vous vous faites taper sur le nez dans une salle de boxe, vous dites soit « non merci » ou « phwoar, je vais en avoir un peu ». À la minute où il a pris une paire de gants, toute la famille s’est regardée et a pensé « oh merde ». Je savais ce qui allait se passer.