Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, sous-carte complète et comment regarder le combat alors que «Body Snatcher» revient pour le choc d’Halloween

Dillian Whyte devrait revenir sur le ring pour un affrontement d’Halloween le mois prochain.

Le “Body Snatcher” de Brixton a eu une douce revanche contre Alexander Povetkin plus tôt cette année lorsqu’il a éliminé le Russe à Gibraltar lors de leur revanche en mars.

Whyte doit encore se battre pour un titre mondial des poids lourds

C’est venu après qu’il ait perdu contre un KO brutal au siège de Matchroom en août 2020.

La victoire sur Povetkin a renforcé les espoirs de Whyte de remporter bientôt un titre mondial.

Le détenteur du titre intérimaire des poids lourds WBC est impatient de viser l’or et a en ligne de mire Anthohyn Joshua et Tyson Fury.

Mais d’abord, Whyte sera en action fin octobre.

‘The Bodysnatcher’ a démantelé Alexander Povetkin lors de son match revanche en mars Dillian Whyte prochain combat: date et comment regarder

Whyte affrontera un adversaire encore inconnu le Samedi 30 octobre.

Il se déroule à l’O2 Arena de Londres.

Les fans peuvent s’attendre à ce que l’événement principal commence vers 22 heures.

Il sera affiché sur DAZN au Royaume-Uni avec leur couverture commençant à 19 heures. Le service de streaming coûte 1,99 £ par mois – vous pouvez vous inscrire ICI.

Le combat pourra être diffusé via l’application DAZN et pourra être visionné sur des téléviseurs intelligents, des consoles de jeux, des appareils connectés, des mobiles, des tablettes et des ordinateurs.

Dillian Whyte prochain combat : Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Dillian Whyte v TBA – pour le titre intérimaire vacant des poids lourds WBCChantelle Cameron contre Mary McGee – pour le titre féminin des super-légers WBC et IBF

Dillian Whyte sera en action le samedi 30 octobre à l’O2 Arena de Londres. Le prochain combat de Dillian Whyte : qu’est-ce qui a été dit ?

Eddie Hearn a parlé à talkSPORT plus tôt ce mois-ci et a révélé que Chris Arreola est l’adversaire le plus probable de Dillian Whyte le samedi 30 octobre.

Hearn a déclaré à James Savundra de talkSPORT: «Avec tout s’ouvre, [it’s] l’occasion pour lui de se battre à nouveau à l’O2.

« Cela fait plus de deux ans qu’il n’a pas boxé au Royaume-Uni devant des fans.

«Chris Arreola est probablement le favori.

«C’est le combat que j’aime parce qu’Arreola apporte une guerre à chaque fois qu’il se bat, il vient de se battre avec Andy Ruiz, et Dillian veut combattre Andy Ruiz.

«Ce serait donc une bonne déclaration pour le combattre.

“Dillian Whyte est de retour en faisant ce qu’il fait de mieux dans les guerres totales à l’O2 alors que la normalité est à nos portes.”

Discutant des espoirs de Whyte d’obtenir un combat pour le titre mondial, Hearn a ajouté: «Je ne pense pas qu’il ait jamais été satisfait parce que nous avons tous l’impression que nous n’avons pas ce qui est juste avec la WBC.

« Mais c’est comme un disque rayé, n’est-ce pas ? Cela jouera en arrière-plan légalement, mais il doit sortir et faire ce qu’il fait.

« Combattez, divertissez, amusez-vous, continuez à faire avancer sa cause.

« Des combats comme Arreola – qui seront repris à un niveau significatif en Amérique – vont continuer à renforcer son profil et à pousser le fait qu’il mérite une chance de remporter le titre mondial. »