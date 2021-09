Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, sous-carte complète et comment regarder «The Mountain» face au «meilleur lutteur de bras de tous les temps»

Hafthor Bjornsson, alias “The Mountain” de Game of Thrones, affrontera le “meilleur lutteur de bras de tous les temps” Devon Larratt le week-end prochain.

Thor était prêt pour «Le match de boxe le plus lourd de l’histoire» avec son affrontement contre le rival de l’homme le plus fort du monde, Eddie Hall.

Hafthor Bjornsson a perdu contre le célèbre lutteur de bras Devon Larratt – bien qu’il pèse 200 livres de moins

Mais ce combat a dû être reporté, Hall souffrant d’une horrible blessure au biceps.

On espère que les deux s’affronteront encore l’année prochaine, mais Bjornsson est toujours sous les projecteurs ce mois-ci.

Il affrontera Larratt qui est largement considéré comme le plus grand lutteur de bras de tous les temps.

Bjornsson a perdu un bras de fer contre Larratt en 2015 et sera désormais prêt à se venger à l’intérieur du ring de boxe.

Bjornsson v Larratt: Date et comment regarder

Ce combat des poids lourds aura lieu le samedi 18 septembre et se déroule à Dubaï.

L’événement devrait commencer à 18 heures, heure du Royaume-Uni, avec l’événement principal prévu à partir de 21 heures.

CoreSports montrera l’action et ce sera un événement à la carte.

Il peut être acheté et diffusé sur coresports.world pour un prix de 7,99 £.

Eddie Hall et Hafthor Bjornsson devraient s’affronter l’année prochaine Bjornsson v Larratt: Undercard

En plus de Bjornsson contre Larratt, l’undercard comportera plus de combats croisés.

Josh Bridges, ancien Navy Seal et athlète d’élite des Cross Games, affrontera son rival mondial CrossFit Jacob Heppner.

Pendant ce temps, Stefi Cohen, détentrice du record du monde de dynamophilie, fera ses débuts en boxe contre la combattante invaincue des poids coq Avril Mathie.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Hafthor Bjornsson contre Devon LarrattJosh Bridges contre Jacob HeppnerAvril Mathie contre Stefi CohenBjornsson contre Larratt : Qu’est-ce qui a été dit ?

Hall a admis qu’il était surpris par le choix de l’adversaire de Bjornsson à Larratt, estimant que Thor pourrait être “battu”.

La Bête a déclaré : « Honnêtement, je ne l’ai jamais vu venir. Je dirai ça. J’étais très aléatoire. Devon Larratt est l’actuel champion du monde de bras de fer, je pense.

«Un grand gars fort et je connais Devon, je suis sûr que c’est un ancien Pat et qu’il a été dans l’armée pendant une vingtaine d’années, donc il n’est pas étranger au danger. Prêt pour une ferraille.

«Je pense que Devon a eu beaucoup plus de combats dans sa vie. Je l’ai rencontré, je lui ai parlé et je me suis entraîné avec lui. Je pense qu’il est habitué à cet environnement et à cette pression d’être devant des foules avec des trucs de bras de fer.

« La première chose qui m’est venue à l’esprit est que Devon n’a fait aucun entraînement de boxe depuis au moins 15 ans.

« Il n’a fait que du bras de fer, mais il a un préavis de six semaines, peut-être moins.

«Je pense que Devon pourrait le battre, vraiment.

«Avec la boxe, vous devez être en forme ou vous êtes foutu. C’est la seule chose qui va le décevoir. Il aura l’agressivité, il est allé au même gymnase que Georges St-Pierre, il a emménagé là-haut pour les six prochaines semaines.

“Vous n’allez pas apprendre autant en six semaines et vous n’allez pas vous mettre en forme en six semaines. Il a deux gros défauts là-bas.

« Devon peut prendre un coup et il peut donner un coup. Va-t-il battre Thor ? Grand point d’interrogation qui est.