Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, undercard complet et comment regarder le combat alors que The Real Deal revient sur le ring après une décennie en remplacement d’Oscar De La Hoya

Le combat principal entre le Temple de la renommée de la boxe Evander Holyfield et l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC Vitor Belfort n’est plus qu’à quelques jours du changement de carte.

Le Fight Club de Triller revient pour une carte de matchs intrigants et alléchants avec The Real Deal contre The Phenom.

Mike Tyson a tristement mordu Evander Holyfield après s’être plaint de coups de tête persistants

Holyfield, qui a maintenant 58 ans, détient un record de 44-10-2 par rapport au record UFC de Belfort de 27-14.

La légende de la boxe revient sur le ring pour la première fois depuis 2011.

En juin de cette année, il a été annoncé que Belfort combattrait un YouTuber, Michael ‘The Real Tarzan’ Holston, mais cela a rapidement été annulé.

Holyfield remplace Oscar De La Hoya, qui a dû se retirer après avoir été testé positif au COVID-19.

Après des changements dramatiques tardifs, le prolifique artiste éliminatoire de l’UFC affrontera la légende de la boxe, Holyfield – un ancien champion du monde des poids lourds et des poids lourds dans un combat professionnel des poids lourds légers ce week-end.

Holyfield v Belfort: Date et comment regarder

L’événement principal de Holyfield v Belfort sur Triller Fight Club aura lieu le dimanche 12 septembre à 00h00.

Le combat devait avoir lieu au Staples Center de Los Angeles en Californie, mais a maintenant été déplacé au Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Floride.

Les promenades sur le ring auront lieu à partir de 23h50 le samedi 11 septembre.

Le service de streaming FITE.TV diffusera le combat en direct.

Une diffusion en direct PPV sur FITE.TV coûte 13,99 $, soit un peu plus de 10 £.

Vitor Belfort s’entraîne pendant son entraînement médiatique avant son combat du 11 septembre Holyfield contre Belfort: Undercard

Tito Ortiz contre Anderson Silva

David Haye contre Joe Fournler

Andy Vences contre Jono Carroll

Holyfield v Belfort : qu’est-ce qui a été dit ?

Belfort a déclaré en juin qu’après le combat contre Oscar De La Hoya, il combattrait de toute façon Evander Holyfield, et maintenant cela se produit plus tôt que prévu.

Il a déclaré à TMZSports: «Ce combat se vendra comme Muhammed Ali et George Foreman, c’est parce que les compétences, c’est parce que l’héritage, c’est parce qu’ils ont ouvert la voie à cette génération ici aujourd’hui.

«Après septembre, décembre, c’est moi contre Holyfield. Préparez-vous pour le crossover !

Nous prenons le relais, Triller apporte les combats. Un rêve immense.

Holyfield dans le passé a été lié à un autre combat contre Mike Tyson et ne l’a pas exclu pour l’avenir car il pense que le combat serait «le plus grand».

« Mon point de vue est que vous aidez toujours les gens. J’essaie de transmettre la bonté qui m’a été transmise », a déclaré Holyfield au Sun.

« Lorsqu’une opportunité se présente, j’aime tirer le meilleur parti de ce que j’ai. Je crois que si je combattais Mike, le combat générera 200 millions de dollars.

«Ce sera le plus gros combat qui soit. C’est la vérité honnête. Je pense que Mike a déjà mon message. S’il veut le faire, il le fait, sinon il ne le fait pas.

“C’est une décision qu’il doit prendre maintenant et nous devons tous les deux être d’accord.”

Holyfield a également promis de combattre la star de YouTube devenue boxeur Jake Paul, 24 ans, et a déclaré: “S’il croit qu’il peut me battre, et il m’a donné assez d’argent, oh, oui, je monterais sur le ring avec lui, et je montrer aux gens ce qui se passerait.

Le duo s’est déjà entraîné l’un avec l’autre avant le combat de Jake Paul avec Tyron Woodley la semaine dernière.