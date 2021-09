Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, undercard complet et comment regarder le combat avant Evander Holyfield vs Vitor Belfort

in

David Haye reviendra sur le ring à l’âge de 40 ans ce week-end et affrontera Joe Fournier sur l’undercard à Evander Holyfield contre Vitor Belfort.

Haye, qui a remporté plusieurs championnats du monde dans deux catégories de poids au cours d’une brillante carrière, s’est battu pour la dernière fois en 2018 lorsqu’il a subi une défaite au cinquième tour contre Tony Bellew.

David Haye dit qu’il est proche de son poids de premier ordre

Il est maintenant sur le point de devenir la dernière légende de la boxe à faire son retour et affrontera son ami Fournier en Floride ce week-end.

Fournier était un entrepreneur avant d’arriver pleinement sur la scène de la boxe en 2015 en signant chez Hayemaker Promotions.

Il a récemment combattu sur l’undercard de l’événement Jake Paul contre Ben Askren et est invaincu avec une fiche de 10-0 avec neuf d’entre eux se terminant par des KO.

Haye v Fournier: Date et comment regarder

Ce combat aura lieu le samedi 11 septembre.

Le combat devait avoir lieu au Staples Center de Los Angeles en Californie, mais a maintenant été déplacé au Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Floride.

Les fans britanniques peuvent s’attendre à Haye contre Fournier à 1 heure du matin dimanche matin avec l’événement principal de Holyfield contre Belfort prévu à 3 heures du matin.

Le service de streaming FITE.TV diffusera l’événement. Une diffusion en direct PPV sur FITE.TV coûte 13,99 $, soit environ 10 £.

Vitor Belfort s’entraîne lors de son entraînement médiatique avant son combat du 11 septembre Haye contre Fournier: Undercard

Haye contre Fournier : Qu’est-ce qui a été dit ?

David Haye : « C’est strictement unique. Mon prochain projet est d’ouvrir mes académies pour que les jeunes sortent de la rue et se lancent dans la boxe.

«Je ressens la nostalgie. Quand Joe a commencé à me défier, j’ai dit qu’il était inconcevable que je me batte à nouveau. Mais nous y sommes.

“Maintenant, je dois admettre que si cela se passe bien, des circonstances exceptionnelles pourraient déclencher encore cinq à dix pour cent de chances que je fasse quelque chose de plus sérieux.

Interrogé sur quelque chose de plus sérieux, il a répondu : « Lennox. Je l’ai toujours idolâtré. En toute honnêteté, je ne pourrais pas résister à l’honneur de partager un ring avec ce géant du jeu qui n’est pas seulement l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps, mais à mon avis sans doute le plus grand boxeur britannique de tous les temps.

« Alors que j’ai surmonté toutes mes anciennes blessures – l’Achille, le dos, l’épaule, le biceps – j’aurais encore besoin de chaque année de différence juste pour survivre avec Lennox. Il est plus gros et plus lourd que moi mais tout aussi rapide. Incroyable. Il est le poids lourd parfait de son jab fantastique à sa puissance dévastatrice.

«Même avec l’âge de mon côté, je m’attendrais à être éliminé. Mais par ce vrai gentleman, ce serait un privilège.

Haye a également révélé: «J’ai dit à Joe que je ne ferais cela que pour le même argent que j’ai reçu pour mon deuxième combat à la carte avec Bellew. Il est revenu avec l’affaire en deux jours.

«Ce combat est une excellente publicité pour les enfants de tout le pays que j’ai l’intention d’aider à trouver par le biais de l’entraînement, de la discipline, de la santé, du fitness et de la boxe une meilleure direction dans la vie que le crime au couteau.

“Si assommer Joe peut aider à ce que cela se produise, alors désolé, mon pote, je vais devoir sortir le vieux Hayemaker.”