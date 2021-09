Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, undercard complet et comment regarder le combat avant Evander Holyfield vs Vitor Belfort

in

L’événement massif du Triller Fight Club est presque arrivé, avec une sous-carte remplie de combats intrigants.

Le combat d’Anderson Silva et Tito Ortiz pourrait être l’événement principal en soi, mais est un précurseur de Evander Holyfield contre Vitor Belfort.

Silva a battu un ancien champion du monde la dernière fois

Triller Fight Club Legends présentera une énorme liste de noms des meilleures listes de boxe et de MMA ce week-end.

Silva et Ortiz s’affronteront dans un combat de 195 livres, ce qui sera le plus bas auquel ce dernier est descendu pour un combat.

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Silva, détient le record du plus long règne de titre alors que « The Spider » revendique une pléthore de victoires dans l’Octogone.

Pendant ce temps, Ortiz est un membre du Temple de la renommée de l’UFC et l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC.

Maintenant, ils vont changer de code et s’affronter sur le ring de boxe.

Anderson Silva contre Tito Ortiz : date et comment regarder

Le combat Silva contre Ortiz aura lieu le dimanche 12 septembre avant Holyfield contre Belfort.

Le combat devait avoir lieu au Staples Center de Los Angeles en Californie, mais a maintenant été déplacé au Seminole Hard Rock Hotel and Casino de Floride, à Hollywood.

Les promenades sur le ring doivent avoir lieu à partir de 00h00 le dimanche matin pour les fans britanniques.

Le service de streaming FITE.TV diffusera le combat en direct.

Une diffusion en direct PPV sur FITE.TV coûte 13,99 $, soit un peu plus de 10 £.

Tito Ortiz avec Oscar De La Hoya lors de Chuck Liddel contre Tito Ortiz 3, alors qu’il se bat ce week-end sur un undercard pour De La Hoya. Anderson Silva contre Tito Ortiz : Undercard

Evander Holyfield contre Vitor BelfortTito Ortiz contre Anderson SilvaDavid Haye contre Joe FournierAndy Vences contre Jono CarrollAnderson Silva contre Tito Ortiz : Qu’est-ce qui a été dit ?

Silva a déclaré à AG Fight que ce genre d’affrontements en traversant le MMA et la boxe est la “nouvelle norme”.

«Je m’entraînais et la compagnie m’a proposé ce combat avec Tito. Je l’ai trouvé intéressant et nous allons nous battre.

«Je suis vraiment content de ce combat : il a beaucoup de pertinence dans le sport, en MMA.

« En boxe, c’est quelque chose de complètement différent, mais c’est une nouvelle normalité, non ? Cette opportunité pour les légendes de s’affronter sera cool. À l’intérieur [the ring], tout est possible.

«Il n’a pas de favori jusqu’à la fin du combat. Je pense que je serai capable de faire un grand spectacle et d’apporter de la joie à tout le monde.

Ortiz a déclaré: «Je vais couper ma jambe si je dois le faire pour prendre du poids. Je vais le faire.

« Cela montre vraiment que je suis concentré. Cela montre qu’Anderson respecte mon pouvoir.

«Je suis excité parce que je le respecte en tant que combattant. Mais j’ai perdu le respect pour lui en tant qu’homme pour ne pas m’avoir combattu à 200 livres.

«Je n’ai jamais fait 195 livres dans toute ma carrière de 24 ans,« Je vais essayer comme l’enfer de le faire. Je vais y arriver.”