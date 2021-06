Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, undercard complet et commentaire talkSPORT alors que Dynamite revient après la défaite de Joe Joyce

Daniel Dubois sera de retour sur le ring ce week-end après sa défaite cuisante contre Joe Joyce en novembre dernier.

Dubois avait remporté tous ses 15 combats professionnels avant d’affronter son compatriote Joyce l’année dernière.

Daniel Dubois affronte le combattant roumain Bogdan Dinu ce week-end

Joyce a surclassé son rival pour gagner, Dubois tombant à genoux au dixième tour.

Il a été révélé dans la foulée que ‘Dynamite’ avait subi une fracture de l’os orbital et des lésions nerveuses autour de son œil gauche.

Il est maintenant rétabli et cherchera à reconstruire sa réputation ce week-end lorsqu’il affrontera 20 et deux combattants roumains Bogdan Dinu.

Dubois envisage alors une revanche avec Joyce ou une chance de remporter le titre WBA plus tard cette année.

Dubois v Dinu: date de combat au Royaume-Uni

Ce combat est prévu pour le samedi 5 juin et se déroule au Telford International Center où 1 000 fans seront présents.

L’undercard débutera à 19h, le main event devant commencer entre 22h et 23h.

Dubois contre Dinu : EN DIRECT sur talkSPORT

Le commentaire complet du combat sera en direct GRATUITEMENT sur talkSPORT, avec notre couverture à partir de 20h.

Adam Catterall, Andy Clarke et Spencer Oliver vous feront vivre toute l’action en direct tout au long de la soirée.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat : Canal 731

Le combat sera retransmis en direct sur BT Sport 1, avec une couverture en cours à partir de 19h.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser l’événement en direct via l’application sur leur ordinateur, leur appareil mobile et leur tablette.

Les utilisateurs de téléphones EE peuvent également regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – il suffit d’envoyer un SMS à SPORT au 150.

Dubois contre Dinu : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Daniel Dubois v Bogdan Dinu – pour le titre intérimaire des poids lourds WBAArchie Sharp v Marcio Soza – pour le titre mondial vacant de super plume WBOTommy Fury v TBANathan Heaney v Iliyan MarkovDaniel Buciuc v Naeem AliGeorge Bance v Des NewtonAdan Mohamed v Luke FashCaoimhin Agyarko v TBALiam Davies v TBADubois v Dinu: Qu’est-ce qui a été dit?

Daniel Dubois : « J’adorerais combattre à nouveau Joe. Je pense que je pourrais vraiment faire quelque chose et le battre. Je le veux vraiment, mais le temps nous dira quelle route nous empruntons tous les deux d’ici.

«Je ne perdais pas une tonne et ne me faisais pas coller, c’était un combat serré à mon avis, alors pincez et rentrez, vraiment.

«Je veux revenir dans ce genre de combat de niveau et battre quelqu’un du calibre de Joe. On verra, je ne sais pas, seul le temps nous dira si cela peut arriver. En ce moment, je suis juste excité par le retour.

“Je veux me venger et arranger les choses, mais si je dois m’en prendre à quelqu’un d’autre, alors, hé, Bogdan est là pour le faire, n’est-ce pas?”