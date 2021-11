Heure de début au Royaume-Uni, diffusion en direct, undercard et comment regarder le combat pour le titre des poids légers WBA ce week-end

Gervonta Davis aura pour objectif d’étendre à nouveau son record d’invincibilité ce week-end après sa superbe victoire sur Mario Barrios.

Le champion du monde WBA des super-légers, qui détient également des ceintures WBA «régulières» moins importantes dans deux autres divisions, a fait les gros titres du monde entier en éliminant El Azteca en juin.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

La protégée de Floyd Mayweather, Gervonta Davis, est invaincue en 25 combats professionnels

Davis est passé de 130 livres à 140 livres et a surmonté l’adversité précoce pour arrêter son compatriote américain de manière dramatique.

« Tank » affrontera désormais Isaac Cruz (22-1-1, 15 KO) ce week-end et le Mexicain n’a plus perdu de combat depuis février 2016, ce qui était une décision en huit rounds lors de son sixième combat professionnel.

« Pitbull » a depuis rebondi pour revendiquer une séquence de 18 combats sans défaite, dont sa victoire sur Francisco Vargas en juin.

Gervonta est l’un des plus gros puncheurs de la boxe mondiale Davis vs Cruz : Date et heure

Ce combat pour le titre des poids légers en 12 rounds aura lieu ce week-end le dimanche 5 décembre.

Il se déroule au Staples Center de Los Angeles avec Davis mettant sa ceinture WBA en jeu.

Les fans peuvent s’attendre à ce que les ring-walks de l’événement principal commencent vers 4 heures du matin, heure du Royaume-Uni, lundi matin.

Malheureusement, les droits de télévision britanniques n’ont pas encore été confirmés pour le combat, mais il sera diffusé sur Showtime PPV.

Le dernier combat de Davis avec Barrios a été diffusé sur Fite TV au prix de 9,99 £, tandis que son affrontement avec Leo Santa Cruz l’année dernière a été diffusé gratuitement sur Channel 5.

Davis contre Cruz : Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Gervonta Davis contre Isaac Cruz – pour le titre WBA des poids légersSebastian Fundora contre Sergio GarciaSergiy Derevyanchenko contre Carlos AdamesEduardo Ramirez contre Miguel Marriaga

Cruz a dominé l’ancien champion Francisco Vargas plus tôt cette année Davis vs Cruz : Qu’est-ce qui a été dit ?

« Je respecte Isaac Cruz pour avoir intensifié et pris le combat, mais tout le monde sait ce que je fais », Davis a déclaré dans un communiqué de presse.

«Je viens chercher le KO et c’est exactement ce que je vais faire dans ce combat.

« Je suis de retour à Los Angeles où les étoiles brillent et je vais l’illuminer contre Isaac Cruz au Staples Center le 5 décembre. »

« Je tiens d’abord à remercier Gervonta Davis et son équipe pour cette opportunité – une opportunité que je ne laisserai pas passer devant moi », Cruz mentionné.

« Si Dieu le veut, je serai champion du monde le 5 décembre. Ce combat est une très grande motivation pour moi en tant que professionnel et comme objectif personnel. Je suis sûr qu’après le 5 décembre, tout le monde en boxe connaîtra le nom d’Isaac ‘Pitbull’ Cruz.