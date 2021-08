Heure de début au Royaume-Uni, équipes, diffusion en direct et comment suivre alors que les anciens rivaux lancent une série estivale de cinq matchs à Trent Bridge

in

L’Angleterre et l’Inde renouvelleront leur rivalité classique de cricket cet été et le premier test de leur série de cinq matchs à succès commence cette semaine.

L’Angleterre de Joe Root était en Inde cet hiver et a perdu cette série de tests 3-1.

L’Angleterre de Joe Root affronte l’Inde en cinq matchs test cet été

L’Angleterre a subi plusieurs lourdes défaites lors de cette tournée et sera impatiente de riposter lorsque l’Inde se rendra au Royaume-Uni cet été.

Les deux équipes disputeront cinq matchs de test au cours des semaines suivantes avec une foule de stars à l’affiche.

Le bal d’ouverture de la série approche cette semaine et voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Angleterre-Inde : les rencontres

La série de cinq matchs débutera le Mercredi 4 août.

Le premier test a lieu à Trent Bridge à Nottingham et le bal d’ouverture sera joué mercredi à 11h.

1er test : 4-8 août – Trent Bridge, Nottingham2ème test : 12-16 août – Lord’s, Londres3ème test : 25-29 août – Headingley, Leeds4ème test : 2-6 septembre – The Oval, Londres5ème test : 10-14 septembre – Old Trafford, Manchester Angleterre v Inde : les équipes

Angleterre: Joe Root (c), James Anderson, Jonny Bairstow (semaine), Dom Bess, Stuart Broad, Rory Burns, Jos Buttler (semaine), Zak Crawley, Sam Curran, Haseeb Hameed, Dan Lawrence, Jack Leach, Craig Overton*, Ollie Pope, Ollie Robinson, Dom Sibley, Mark Wood.

*Overton a remplacé Ben Stokes, qui prendra une “pause indéfinie” du cricket

Inde: Virat Kohli (c), Ajinkya Rahane, Mayank Agarwal, Ravichandran Ashwin, KS Bharat (semaine), Jasprit Bumrah, Abhimanyu Easwaran, Ravindra Jadeja, Rishabh Pant (semaine), Axar Patel, Cheteshwar Pujara, KL Rahul, (Wriddhiman) Saha , Mohammed Shami, Ishant Sharma, Rohit Sharma, Prithvi Shaw, Mohammed Siraj, Shardul Thakur, Hanuma Vihari, Suryakumar Yadav, Umesh Yadav.

Virat Kohli et l’Inde ont eu le dessus pour l’Angleterre au cours de l’hiver Angleterre-Inde : comment suivre

L’action sera diffusée sur Sky Sports Cricket tout au long de l’été. Leur couverture du premier Test débutera mercredi à 10h.

Le meilleur de l’action sera également diffusé en direct sur le réseau talkSPORT tout au long de la tournée avec des mises à jour régulières sur talkSPORT et talkSPORT 2.

Vous pouvez également profiter du podcast de cricket de talkSPORT « Following On » chaque jour.

Angleterre v Inde : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Chris Silverwood, a déclaré: «Une série de tests à domicile contre l’Inde est l’une des séries de ballons rouges les plus attendues et cela promet d’être cinq tests exceptionnels.

« L’Inde est une équipe de qualité qui a montré sa capacité à obtenir des résultats loin de chez elle. Nous nous attendons à une série très compétitive et avons sélectionné notre équipe la plus forte possible.

« Les retours des polyvalents Ben Stokes et Sam Curran apportent un équilibre qui nous permet de revenir à une structure qui a fait ses preuves en Test cricket.

« Le leadership de Ben dans les Royal London Series, lorsqu’il jouait alors que son doigt n’était pas encore à 100 %, caractérisait son caractère et son engagement qui font avancer les joueurs autour de lui.

“Avec Jos et Jonny de retour dans l’équipe, nous avons ajouté plus d’expérience et de qualité qui seront nécessaires contre la deuxième équipe mondiale.

«Nous avons sélectionné Ollie Robinson après ses débuts au Test de sept guichets contre la Nouvelle-Zélande. Ollie a prouvé dans ce test qu’il a la capacité de reproduire sa forme exceptionnelle dans le championnat du comté au niveau international et nous continuerons à travailler avec lui pour développer sa carrière en Angleterre.