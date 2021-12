Heure de début au Royaume-Uni, informations sur la diffusion en direct, combat undercard et comment suivre alors qu’une ancienne star de l’UFC accepte une revanche avec YouTuber après le retrait de Tommy Fury en raison d’une blessure

Tyron Woodley serait « excité » par la perspective de remplacer Tommy Fury et d’obtenir une revanche avec Jake Paul.

Fury, l’ancien concurrent de Love Island, a dû se retirer du combat avec Paul en raison d’une maladie, ce qui semblait mettre toute la carte en danger.

Amanda Westcott/Showtime

Paul a battu l’ancien champion des poids welters de l’UFC Woodley par décision partagée en août

Cependant, le manager de Woodley, Malki Kawa, a révélé que son client était « excité » d’obtenir le match revanche après avoir parcouru la distance avec le YouTuber en août.

L’ancien champion de l’UFC a fait campagne sur les réseaux sociaux pour affronter le joueur de 24 ans depuis lors et s’est même fait tatouer « I Love Jake Paul ».

Voici tout ce que vous devez savoir…

Paul vs Woodley 2 : Date et heure de début

La paire s’affrontera sur samedi 18 décembre à l’Amalie Arena de Tampa, en Floride.

Le premier combat a été disputé à 190 livres en huit rounds, bien qu’il reste à voir si ce sera le cas cette fois-ci.

Paul a scellé une victoire par décision partagée sur Woodley au cours de l’été pour porter son record professionnel à 4-0 (3 KO).

.

Paul a un record de 4-0 dans sa carrière de boxeur, battant Woodley lors de son dernier combat Paul vs Woodley 2: Comment regarder

L’affrontement aura probablement lieu sur BT Sport Box Office au Royaume-Uni avec une couverture qui devrait commencer vers minuit et se poursuivre jusqu’aux premières heures du dimanche matin.

BT Sport Box Office est sur la chaîne Sky 490, la chaîne BT 494 et dans la section des événements en direct sur Virgin Media.

Il peut être diffusé en direct en ligne sur le site Web de BT Sport et son application après l’achat.

Paul contre Woodley 2 : Undercard

Sous réserve de modifications

Le co-événement principal mettra en vedette la championne du monde poids plume Amanda Serrano, qui a signé avec Paul’s Most Valuable Promotions.

Il y aura également un autre combat d’exhibition inhabituel alors que le grand Frank Gore de la NFL affrontera l’ancien NBA All Star Deron Williams.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Jake Paul contre Tyron WoodleyAmanda Serrano contre Miriam GutierrezDeron Williams contre Frank GoreLiam Paro contre Yomar AlamoJ’Leon Love contre Marcus OliveiraAnthony Taylor contre Chris AvilaJeovanny Estela contre TBA

Amanda Westcott/Showtime

Woodley aurait dû être renversé car les cordes ont retenu Paul au quatrième tour de leur premier combat Paul contre Woodley 2: Qu’est-ce qui a été dit?

Jacques Paul: « C’est officiel, Tommy Fury est le plus gros b**** de la boxe.

«Il s’est retiré du combat, les Furys se sont retirés du combat en raison d’un problème de santé.

« Qui sait ce qui se passe dans ce camp, je pense qu’il a un mauvais cas de puss-ite.

« Au début, je n’arrivais pas à croire la nouvelle, elle n’a toujours pas l’air réelle.

« Il a fouillé le plus gros sac de sa vie. Maintenant, il regardera à la maison et me paiera 60 $ au lieu de recevoir des millions de dollars pour me combattre.

«Je me suis battu avec un nez cassé, je me suis battu malade, en finir avec ça, c’est de la boxe.

« C’est officiel, il avait peur. Je pense que la pression l’a atteint, le bavardage l’a atteint.

« La bonne nouvelle, c’est que M. Tyron Woodley – nous l’avons appelé et nous nous sommes dit : « Hé, voulez-vous vous battre ? »

« Il s’est entraîné, il a dit : ‘Bien sûr, je vais me battre, faisons la revanche.’

«Je lui donne 500 000 $ de plus s’il peut m’assommer.

« Jake Paul contre Tyron Woodley 2 – ne laissez aucun doute. Je ne l’ai pas mis KO la première fois, je reviens et je reçois ce KO fou des temps forts.