Heure de début au Royaume-Uni, matchs et diffusion en direct ⋆ .

Le chef tribal doit affronter le démon (Photo: WWE)

WWE Extreme Rules est à nos portes.

C’est une nuit par an que la WWE devient extrême, avec l’édition de l’année dernière qui réserve de nombreuses surprises avec un Swamp Fight littéral mettant en vedette Bray Wyatt et Braun Strowman, et Rey Mysterio perdant un œil contre Seth Rollins.

Oui, la pandémie a été une montagne russe pour les fans de catch, mais ce week-end, les choses sont revenues sur la bonne voie sans stipulations farfelues.

En fait, il n’y a pas vraiment de stipulations du tout, avec la carte elle-même absolument empilée et chargée d’enjeux élevés – cinq combats pour le titre et un match de rancune – mais un seul étant combattu sous Extreme Rules.

Pourtant, la WWE peut continuer sa série de diffusion à la carte, en particulier compte tenu des matchs de qualité à l’affiche pour l’événement de dimanche.

Comme toujours, nous avons mis en place notre guide régulier avec la carte de match complète, les détails de la diffusion en continu et plus encore.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le spectacle…

Quand est WWE Extreme Rules 2021?

La WWE présente Extreme Rules ce soir (25 septembre) avec toute l’action sur la carte principale qui démarre à 1h du matin pour les fans du Royaume-Uni.

Comment regarder WWE Extreme Rules 2021 ?

Bien sûr, il y aura un coup d’envoi disponible sur le réseau WWE, WWE.com, l’application WWE, Twitter, Facebook, YouTube et Twitch à minuit.

Pour les fans du Royaume-Uni, vous pouvez vous connecter à l’émission principale d’Extreme Rules en diffusant en direct ou en regardant à la demande via le réseau WWE – ou en commandant l’événement via BT Sport Box Office.

Carte de match complète des règles extrêmes de la WWE

Extreme Rules match pour le titre universel: Roman Reigns (c) contre ‘The Demon’ Finn Balor

Titre féminin de SmackDown: Becky Lynch (c) contre Bianca Belair

Titre féminin brut: Charlotte Flair (c) contre Alexa Bliss

Titre américain: Damian Priest (c) contre Sheamus contre Jeff Hardy

Titres par équipe de SmackDown Tag: The Usos (c) contre The Street Profits Liv Morgan contre Carmella

Que pouvez-vous attendre de WWE Extreme Rules ?

La chaleur est allumée pour Vince McMahon et son entreprise, car la WWE est confrontée à une concurrence viable pour la première fois depuis des années alors qu’AEW continue de prendre de l’ampleur chaque semaine qui passe.

Bien sûr, la société mérite le crédit de sa réponse au cours des deux dernières semaines avec Raw en voyant en particulier une nette amélioration, SmackDown continuant dans la même veine et les pay-per-views dans son ensemble allant de bon à fantastique depuis SummerSlam 2020.

Sur le papier, Extreme Rules est dans une position étrange d’être empilé de matchs passionnants, mais il a toujours l’impression qu’il manque quelque chose – que ce soit à cause de résultats prévisibles ou d’un manque de stipulations dignes du nom et de l’héritage de la série.

L’EST espère un match plus long contre The Man ce week-end (Photo: WWE)

Il est temps pour eux de résoudre ce problème avec un espace pour un ou deux matchs supplémentaires, ou la possibilité d’ajouter au seul match Extreme Rules, qui oppose Roman Reigns à The Demon.

Ce sera un match passionnant, et l’alter ego de Finn Balor donnera au chef tribal son test le plus difficile à ce jour, même si le champion universel restera probablement ici pour continuer à rouler.

Damian Priest devrait certainement conserver son titre dans un combat fantastique avec Sheamus et Jeff Hardy, tandis que Becky Lynch devrait également conserver l’or – et au moins elle et Bianca Belair auront le temps de raconter une histoire réelle cette fois-ci.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Les Usos gagneront les Street Profits à moins que la WWE ne veuille faire bouger les choses avec la Bloodline, et Liv Morgan devrait battre Carmella – bien que compte tenu de sa défaite contre Zelina Vega à SmackDown, qui sait comment cela se passera?

Le seul moment d’imprévisibilité – à l’exception d’une victoire potentielle de Demon – survient alors que Charlotte Flair défend le titre féminin de Raw contre Alexa Bliss avec sa dernière course en danger déjà aux mains de Bliss et Lilly.

Quels que soient les résultats, cela semble être un coup de circuit évident pour l’entreprise si les matchs sont au niveau qu’ils peuvent clairement.

