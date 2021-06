Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et chaîne de télévision alors que «Matrix» semble riposter après la défaite de Teofimo Lopez

Vasyl Lomachenko revient sur le ring ce week-end pour se remettre de sa défaite choc face à Teofimo Lopez.

Lomachenko était largement considéré comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre du sport, mais a été stupéfait par Lopez en octobre.

. – .

Vasyl Lomachenko affronte Masayoshi Nakatani à Las Vegas ce week-end

Ce fut une défaite humiliante pour l’Ukrainien qui a perdu ses titres WBA, WBO et The Ring des poids légers.

Maintenant, il sera impatient de riposter lorsqu’il affrontera le Japonais Masayoshi Nakatani à Las Vegas ce week-end.

Nakatani a un record de 19 victoires et une défaite, qui est également venu contre Lopez, et a battu Felix Verdejo lors de la dernière sortie en décembre.

Cela devrait être un autre test difficile pour Lomachenko, mais il sera impatient de faire un spectacle et potentiellement d’organiser un match revanche avec Lopez.

Lomachenko contre Nakatani : date et comment regarder

Ce combat léger de 12 rounds aura lieu le samedi 26 juin et se tiendra aux Virgin Hotels Las Vegas.

Les marches sur le ring pour Lomachenko contre Nakatani sont attendues à partir de 5 heures du matin dimanche matin, heure du Royaume-Uni.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Action à partir de 3 heures du matin le dimanche matin.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application Sky à l’aide d’appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Vous pouvez également acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Mikey Williams/Meilleur rang

Teofimo Lopez a battu Lomachenko par décision unanime en octobre Lomachenko contre Nakatani: Undercard

PLUS À VENIR

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Vasyl Lomachenko contre Masayoshi Nakatani Zhanibek Alimkhanuly contre Rob BrantLomachenko contre Nakatani : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le promoteur Bob Arum pense que Nakatani mettra Lomachenko à rude épreuve ce week-end.

Il a dit: “Je veux dire, regardez ce qu’il a fait Nakatani avec Felix Verdejo [in his last fight] et il a également donné des crises à Teofimo.

« Non, Nakatani est réel.

«Je donne crédit à Loma, Loma ne prendrait jamais une boîte de tomates ou un combat facile.

“Il veut les combats les plus durs.”