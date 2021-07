Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc du titre alors que le légendaire Pac-Man affronte le champion invaincu

Le grand Manny Pacquiao revient sur le ring en août lorsqu’il affronte l’Américain invaincu Errol Spence Jr pour les titres WBC et IBF des poids welters.

Pacquiao n’a pas combattu depuis sa victoire sur Keith Thurman en juillet 2019.

Le légendaire Philippin a maintenant 42 ans et possède un record de 62 victoires en 71 combats professionnels.

Mais il est toujours impatient de le mixer au plus haut niveau et est désormais prêt à affronter le dangereux Spence Jr – 11 ans le cadet de Pacquiao – à Las Vegas cet été.

‘The Truth’ a connu une course parfaite en tant que pro jusqu’à présent et a battu Danny Garcia au Texas en décembre pour conserver son or poids welter.

Pacquiao contre Spence : date et comment regarder

Ce combat pour le titre des poids welters en 12 rounds aura lieu le samedi 21 août et se déroule au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Les marches sur le ring pour Pacquiao v Spence sont attendues à partir de 5 heures du matin dimanche matin, heure britannique.

Aucune couverture télévisée n’a encore été confirmée pour le Royaume-Uni, mais le combat sera diffusé sur FOX PPV aux États-Unis.

Pacquiao est un vrai grand boxeur Pacquiao v Spence: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Manny Pacquiao contre Errol Spence Jr – pour les titres WBC et IBF des poids welters Yordenis Ugas v TBA – pour le titre WBA des super-welters Pacquiao v Spence : Qu’est-ce qui a été dit ?

Le champion incontesté des poids welters Josh Taylor craint que l’idole Manny Pacquiao ne se décolle contre un “jeune, frais et affamé” Errol Spence Jr.

“Spence est gros pour le poids, vraiment gros pour les poids welters”, a déclaré Taylor à talkSPORT.

«Il est énorme, un très grand garçon, donc je pense qu’il est peut-être un peu trop gros pour Pacquiao et jeune, frais et affamé.

«Je pense donc que cela pourrait être un peu trop loin pour Pacquiao.

«Mais je l’ai regardé s’entraîner récemment et des vidéos de lui, il a l’air d’avoir reculé les années ! On dirait qu’il est devenu plus vif et plus rapide qu’à 40 ans !

“C’est incroyable; il le fait toujours et il est une légende vivante absolue du sport.

Ryan Hafey – PBC

Spence est le champion du monde unifié des poids welters WBC et IBF