Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder l’affrontement de Headingley avec Conor Benn et Katie Taylor également en action

Mauricio Lara et Josh Warrington s’affronteront à nouveau ce week-end dans leur match revanche très attendu.

Lara a éliminé Warrington en février, remportant une victoire par TKO au neuvième tour à Londres.

Josh Warrington affronte Mauricio Lara dans son match revanche très attendu ce week-end

Maintenant, ils s’affronteront à nouveau avec le match revanche qui aura lieu dans la ville natale de Warrington, Leeds.

“The Leeds Warrior”, qui était invaincu en 30 combats avant d’affronter Lara, sera déterminé à rebondir rapidement et à remettre les pendules à l’heure contre Lara.

Pendant ce temps, le “Bronco” du Mexique visera une autre victoire alors qu’il cherche à mettre en place une chance pour le titre mondial bientôt.

Ce sera une carte empilée à Headingley avec Conor Benn contre Adrian Granados et Katie Taylor contre Jennifer Han également en action.

Lara contre Warrington : date et comment regarder

Ce combat poids plume de douze rounds aura lieu le samedi 4 septembre et se tiendra au stade Emerald Headingley à Leeds.

Les marches sur le ring pour Lara v Warrington sont attendues à partir de 22h30 dans la nuit.

Le service de streaming DAZN diffusera le combat au Royaume-Uni à partir de 19h.

DAZN coûte 1,99 £ par mois et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils. Inscrivez-vous sur DAZN.com.

Lara v Warrington: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Mauricio Lara contre Josh WarringtonJovanni Straffon v Maxi Hughes – pour le titre IBO des poids légersConor Benn contre Adrian Granados – pour le titre continental des poids welters WBAKatie Taylor contre Jennifer Han – pour le titre WBC, WBA, IBF, WBO des poids légers Hopey Price contre Zahid HussainEbanie Bridges contre Mailys GangloffBrandon Stansfield contre MJ HallMali Wright contre Antony WooleryJack Bateson contre TBALara contre Warrington : qu’est-ce qui a été dit ?

Mauricio Lara : « Warrington a dit que j’avais de la chance. Crois-moi. Il n’y a pas de chance en boxe. Je n’ai jamais rien gagné avec la chance. J’ai gagné avec un travail acharné et beaucoup de discipline.

« Bien sûr, depuis que je l’ai battu, je sens que je suis le champion. Comme on dit dans ma ville, je suis un champion sans couronne. Cela sonne bien et je pense que je l’ai mérité avec un travail acharné.

« Je veux être numéro un mondial et je vais y parvenir.

«Je savais que je devais gagner de manière décisive dans le premier combat. Cette fois, ce sera différent. Je gagnerai, mais vous verrez un Mauricio Lara totalement différent. Je serai une personne différente.

«J’ai plus de dynamisme dans ce combat parce que Warrington a dit beaucoup de choses et il le regrettera.

« Nous pensons qu’il va faire très attention à son visage et à sa mâchoire, nous allons donc faire attention à sa stratégie. Mais croyez-moi, peu importe la stratégie qu’il a car je viens le détruire.

« Je suis une personne très humble. Il a gagné mon respect dès le premier combat parce qu’il était numéro un mondial, mais ce n’est plus le cas.

« Il ne me respecte pas et il a dit beaucoup de choses sur mon père. Il a fait une erreur, croyez-moi. Il a rencontré une version amicale de moi et regarde ce qui s’est passé.