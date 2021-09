Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder le choc de Headingley sur DAZN avec Conor Benn et Katie Taylor également en action

Josh Warrington et Mauricio Lara s’affronteront à nouveau ce week-end dans leur match revanche très attendu.

L’ancien champion IBF cruiserweight Warrington a été abasourdi par Lara en février, subissant une défaite TKO au neuvième round à Londres dans l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la boxe britannique.

Warrington cherchera désespérément à se venger ce week-end

Maintenant, ils s’affronteront à nouveau avec le match revanche qui aura lieu dans la ville natale de Warrington, Leeds, en direct sur DAZN.

“The Leeds Warrior”, qui était invaincu en 30 combats avant d’affronter Lara, sera déterminé à rebondir rapidement et à remettre les pendules à l’heure contre Lara.

Pendant ce temps, le “Bronco” du Mexique visera une autre victoire alors qu’il cherche à mettre en place une chance pour le titre mondial bientôt.

Ce sera une carte empilée à Headingley avec Conor Benn contre Adrian Granados et Katie Taylor contre Jennifer Han également en action.

Lara contre Warrington : date et comment regarder

Ce combat poids plume de douze rounds aura lieu le samedi 4 septembre et se tiendra au stade Emerald Headingley à Leeds.

La nuit de combat commence à 19 heures et les marches sur le ring pour Lara v Warrington sont attendues à partir de 22 heures dans la nuit.

Le service de streaming DAZN diffusera le combat au Royaume-Uni à partir de 19h.

DAZN coûte 1,99 £ par mois et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils. Inscrivez-vous sur DAZN.com.

Le Britannique a été abasourdi à huis clos en février – mais il aura 20 000 rugissements cette fois-ci Lara v Warrington: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Mauricio Lara contre Josh WarringtonKatie Taylor v Jennifer Han – pour le titre WBC, WBA, IBF, WBO des poids légersConor Benn v Adrian Granados – pour le titre continental des poids welters WBAJovanni Straffon v Maxi Hughes – pour le titre IBO des poids légers Hopey Price contre Zahid HussainJack Bateson contre Felix GarciaEbanie Bridges contre Mailys GangloffMali Wright contre Antony WooleryBrandon Stansfield contre MJ HallLara contre Warrington : qu’est-ce qui a été dit ?

Warrington s’est tourné vers Anthony Joshua pour obtenir des conseils après la dévastation de sa défaite contre Lara, qui lui a laissé une mâchoire fracturée et un tympan perforé.

« J’ai eu une conversation avec AJ environ trois semaines après [losing]… il a dit que j’arriverais à un stade où je voudrais juste remonter sur le cheval ou foutre le jeu.

« Il y avait des moments où nous allions au supermarché et je disais à la femme : ‘Je vais juste attendre dans la voiture’.

« Je ne voulais pas mettre les gens dans une position inconfortable lorsque vous passez devant quelqu’un dans l’allée du pain et qu’ils se disent : « Est-ce que ça va mon pote ? »

« Le temps est un guérisseur. Si vous avez une fille du monde et qu’elle vous quitte, vous êtes dévasté et vous pensez que votre monde s’effondre. «Mais finalement, vous sortez et trouvez une autre fille et c’est l’amour de votre vie.

« Pendant les six ou sept premières semaines, je faisais face à des blessures et cela masquait toutes les pensées de perdre. J’ai eu une fracture de la mâchoire… une opération au coude, une épaule abîmée, mon oreille était perforée.

«Je sais à quel point ce combat est important pour moi. Je pense que ça va être très différent, et bien meilleur, pour moi cette fois-ci.

Warrington a été stupéfait par Lara à la Wembley Arena

Lara, quant à elle, insiste sur le fait que sa superbe performance lors de leur premier combat n’était pas un hasard – et il le répétera ce week-end.

Il a déclaré : « Warrington a dit que j’avais de la chance. Crois-moi. Il n’y a pas de chance en boxe. Je n’ai jamais rien gagné avec la chance. J’ai gagné avec beaucoup de travail et beaucoup de discipline.

« Bien sûr, depuis que je l’ai battu, je sens que je suis le champion. Comme on dit dans ma ville, je suis un champion sans couronne. Cela sonne bien et je pense que je l’ai mérité avec un travail acharné.

« Je veux être numéro un mondial et je vais y parvenir.

«Je savais que je devais gagner de manière décisive dans le premier combat. Cette fois, ce sera différent. Je gagnerai, mais vous verrez un Mauricio Lara totalement différent. Je serai une personne différente.

«J’ai plus de dynamisme dans ce combat parce que Warrington a dit beaucoup de choses et il le regrettera.

« Nous pensons qu’il va faire très attention à son visage et à sa mâchoire, nous allons donc faire attention à sa stratégie. Mais croyez-moi, peu importe la stratégie qu’il a car je viens le détruire.

« Je suis une personne très humble. Il a gagné mon respect dès le premier combat parce qu’il était numéro un mondial, mais ce n’est plus le cas.

« Il ne me respecte pas et il a dit beaucoup de choses sur mon père. Il a fait une erreur, croyez-moi. Il a rencontré une version amicale de moi et regarde ce qui s’est passé.