Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder le match Matchroom HQ

L’invaincu Joshua Buatsi affrontera les dangereux Ricards Bolotniks lettons ce week-end alors qu’il cherche à poursuivre son ascension.

‘Just Business’ Buatsi est invaincu dans ses 14 combats professionnels à ce jour et est l’actuel champion international WBA des poids légers.

Mais le joueur de 28 ans, qui est dirigé par le champion du monde Anthony Joshua, est déterminé à aller bien plus loin que cela et a les yeux fixés sur l’un des meilleurs.

Il affrontera les Bolotniks ‘The Lion’ samedi soir avec le joueur de 31 ans détenant un record de 18 victoires et cinq défaites.

Buatsi, qui a battu Daniel Dos Santos en mai, voudra faire un spectacle au siège de Matchroom ce week-end.

Buatsi v Bolotniks: Date et comment regarder

Ce combat de douze rounds des poids mi-lourds aura lieu le samedi 14 août et se tiendra au siège de Matchroom à Brentwood.

Les marches sur le ring pour Buatsi v Bolotniks sont attendues à partir de 22h30 dans la nuit.

Le service de streaming DAZN diffusera le combat au Royaume-Uni à partir de 19h.

DAZN coûte 1,99 £ par mois et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils. Inscrivez-vous sur DAZN.com.

Buatsi contre Bolotniks: Undercard

Sous réserve de modifications

MEAIN EVENT Joshua Buatsi contre Ricards Bolotniks – pour le titre international WBA des mi-lourdsMichael McKinson v Przemyslaw Runowski – pour le titre mondial WBO des poids weltersRaymond Ford v Reece Bellotti – pour le titre vacant WBA continental des poids plumeUkashir Farooq v Luis Gerardo Castillo – pour le titre vacant WBC international des poids coq Joe Cordina v Joshuah HernandezHopey Price v Claudio GrandeBuatsi v Bolotniks a dit:

Ricards Bolotniks : « Déjà cette année, j’ai eu deux combats annulés et puis boum, Joshua Buatsi ! C’est génial, c’est génial.

«Je suis heureux bien sûr, c’est un gros combat massif. On se bat pour la ceinture, la WBA [international], donc c’est un combat massif et je suis heureux.

« Nous le regardons depuis six mois. Nous nous entraînons depuis cinq, six mois seulement pour lui, nous savions depuis un certain temps que nous nous rencontrerions donc je suis prêt pour lui depuis six mois.

«Je pense que ce sera l’un de mes combats les plus difficiles.

«Je veux les 12 rounds et je veux vraiment me battre, je veux un combat de rue sur ce ring ce soir-là.

«Je ne veux pas qu’un, deux, trois, quatre, cinq rounds, non, je veux tout ressentir de lui et de moi-même. Quand j’ai fini le combat, je viens dans les vestiaires et je m’assieds et je dis “oui, nous l’avons fait”, je le veux [kind of] se battre.”