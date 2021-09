Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder le roi livre pour livre affronter un Américain invaincu

in

Saul ‘Canelo’ Alvarez reviendra sur le ring début novembre lorsqu’il affrontera un combat pour le titre incontesté contre l’invaincu américain Caleb Plant.

Le roi mexicain livre pour livre a traversé la division des super-moyens comme un train à vapeur depuis son retour à 168 livres en décembre.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo Alvarez a jeté son dévolu sur un combat pour le titre incontesté contre Caleb Plant

Canelo a dominé Callum Smith pour remporter son titre WBA et remporter le WBC vacant.

Il a ensuite battu l’obligatoire Avni Yildirim en février et a arrêté Billy Joe Saunders en lui cassant l’orbite en mai.

Avec la victoire du BJS, Canelo est devenu un champion WBA, WBC et WBO à trois ceintures, n’ayant besoin que de l’IBF pour être totalement incontesté.

Il aura désormais la chance d’ajouter ce bracelet à sa collection lorsqu’il affrontera Plant.

Canelo v Plant : Date et heure

Ce combat pour le titre des super-moyens en 12 rounds aura lieu le Samedi 6 novembre.

Il se tient au MGM Grand à Las Vegas, Nevada.

Comme il se déroule en Amérique, les fans britanniques peuvent s’attendre à ce que l’événement principal débute vers 5 heures du matin dimanche matin.

L’affrontement concernera les titres WBA (Super), WBC, WBO et The Ring des super-moyens de Canelo et le titre IBF des super-moyens de Plant.

Les droits télévisés britanniques n’ont pas encore été confirmés, mais ils seront diffusés sur FOX PPV aux États-Unis.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est dominant dans sa division et a arrêté Billy Joe Saunders en mai Canelo v Plant: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Canelo Alvarez vs Caleb Plant – pour les titres WBA (Super), WBC, WBO, IBF et The Ring Canelo v Plant: Qu’est-ce qui a été dit?

Les discussions pour une bagarre ont à l’origine échoué tardivement sur les demandes du Mexicain que les représentants de Plant n’ont pas trouvées acceptables.

S’exprimant après l’échec de l’accord initial, Plant a déclaré: “Un qui est absurde: si je suis blessé ou malade, alors il obtient un remplacement tardif pour le même montant d’argent garanti, mais s’il tombe malade ou blessé, alors nous devons attendre pour lui.

«Nous attendions qu’il en ait terminé avec son mariage, le tournage de son émission télévisée, son tournoi de golf et nous avons maintenant essayé de lui donner tout ce qu’il veut et plus encore pour mener à bien ce combat.

“Je suis plus que disposé, capable et prêt à combattre Canelo Alvarez à n’importe quelle date.”