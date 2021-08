Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder TNT en action avant Jake Paul vs Tyron Woodley

in

Daniel Dubois est sur le point de faire ses débuts aux États-Unis alors qu’il affronte Joe Cusumano sur l’undercard de Jake Paul contre Tyron Woodley.

Le joueur de 23 ans espère se mettre bientôt en lice pour un combat pour le titre mondial, mais doit reconstruire sa carrière après sa défaite préjudiciable contre Joe Joyce.

Promotions Queensberry

Daniel Dubois espère décrocher sa première victoire en sol américain

Dubois a subi une vilaine blessure à l’œil lors de cette défaite contre Joyce en novembre de l’année dernière, mais a rebondi avec une 15e victoire en carrière par KO contre Bogdan Dinu en juin.

Quant à Cusumano, l’Américain a un bilan décent avec 19 victoires en carrière – 17 par KO – et trois défaites.

Dubois devra être sur son A-game et faire un spectacle aux États-Unis.

Dubois v Cusumano : date et comment regarder

Le combat des poids lourds de 10 rounds aura lieu le samedi 29 août et se tiendra au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio.

Il fait partie de l’undercard pour Jake Paul v Tyron Woodley avec Tommy Fury également en action sur un undercard bourré.

Un diffuseur britannique n’a pas encore récupéré les droits de Paul vs Woodley, mais Showtime Sports diffusera le combat aux États-Unis.

Promotions Queensberry

Daniel Dubois espère décrocher sa première victoire sur le sol américain Dubois v Cusumano: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Jake Paul contre Tyron WoodleyAmanda Serrano contre Yamileth Mercado – pour les titres WBC, WBO et IBO World FeatherweightTommy Fury contre Anthony TaylorDaniel Dubois contre Joe CusumanoIvan Barancyhk contre Montana LoveDubois contre Cusumano : Qu’est-ce qui a été dit ?

Daniel Dubois : «Je suis excité pour l’expérience. Se battre, ce sera un grand spectacle parce que ces gars-là apportent beaucoup de publicité et de battage médiatique.

« Faire une déclaration là-bas est ce que je veux faire. Pour que les gens parlent de moi.

«Je vais prendre mon temps, pas chercher un KO, mais quand ça vient, ça vient. Si je fais tout correctement et que je ne le sous-estime pas, alors je le retirerai et passerai à autre chose.

«Je vais faire une grande déclaration.

«Cusumano a eu 19 combats donc il sait ce qu’il fait, il connaît son chemin autour du ring.

« Il sera là pour se battre, pour se faire un nom aussi. C’est ce dont j’ai besoin, ce genre de combats.

« J’ai besoin de gagner, de me remettre sur les rails et de continuer à construire. »

Promotions Queensberry

Daniel Dubois espère faire un pas de plus vers un combat pour le titre mondial

Joe Cusumano : «Oh, mec, j’ai vu beaucoup de ses combats. Je suis aussi un fan de boxe, donc j’adore regarder les combats et il a toujours été un combattant passionnant. Son mentor était Mike Tyson, le même que moi – j’aimais aussi Mike Tyson, surtout en grandissant. Alors oui, il est [Dubois] un grand combattant. Je suis heureux de le combattre, j’en suis heureux, c’est un rêve devenu réalité pour moi. C’est un grand combattant et je suis très excité.

« J’aime juste me battre ! Je suis un combattant, j’ai grandi en aimant les combats, en regardant les combats. Mon père était aussi un grand fan de boxe. Alors je rentre là-dedans et je fais ce que je dois faire, pour survivre et pour décrocher de gros coups de poing. Je pense qu’une fois que j’ai posé mes coups de poing, c’est à ce moment-là que le combat se poursuit.

« C’est de la boxe poids lourds. C’est la division des poids lourds. Je suis un gars très humble, je sais juste que ça va être un grand combat. Je viens faire ma part et je suis sûr qu’il vient faire sa part. Nous avons tous les deux de nombreux KO – j’ai 19 victoires, 17 par KO, il a 15 KO sur 16 victoires. Et quelqu’un est assommé, je crois.