Heure de début au Royaume-Uni, sous-carte complète, diffusion en direct et comment regarder TNT en action avant Jake Paul vs Tyron Woodley

Tommy Fury fera ses débuts aux États-Unis lorsqu’il affrontera Anthony Taylor sur l’undercard pour le choc de Jake Paul avec Tyron Woodley.

Fury, 22 ans, est invaincu lors de ses six combats précédents, dont quatre à la suite d’un KO.

Promotions Queensberry

Fury a maintenant une fiche de 6-0 (4 KO) en tant que boxeur professionnel

La victoire la plus récente de Fury a eu lieu en juin de cette année alors qu’il remportait des points contre Jordan Grant à Telford.

Bien que ce fut une victoire très disputée, le prochain affrontement avec Taylor pourrait être l’un des tests les plus difficiles de la jeune carrière du frère de Tyson Fury.

Un combattant de MMA de métier, «Pretty Boy» Taylor a 12 combats à son palmarès avec sept de ceux qui le voient sortir victorieux.

En conséquence, le joueur de 32 ans sera déterminé à porter un coup dur à la carrière naissante de ‘TNT’ Fury.

Fury a été impliqué dans une guerre des mots avec Jake Paul et gagner pour les deux à Cleveland, Ohio pourrait les préparer à s’affronter dans un proche avenir.

Tommy Fury a 6-0 en tant que pro Fury v Taylor: Date et comment regarder

Ce combat de six rounds aura lieu le samedi 29 août et se tiendra au Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland, Ohio.

Il fait partie de l’undercard pour Paul v Woodley avec Daniel Dubois également en action.

Les marches sur le ring pour Fury v Taylor devraient avoir lieu à 3 heures du matin BST le soir de l’événement.

Un diffuseur britannique n’a pas encore récupéré les droits de Paul vs Woodley, mais Showtime Sports diffusera le combat aux États-Unis.

Esther Lin/SHOWTIME

Le prochain combat de Jake Paul sera contre Tyron Woodley le 29 août Fury v Taylor: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Jake Paul contre Tyron WoodleyAmanda Serrano contre Yamileth Mercado – pour les titres WBC, WBO et IBO World FeatherweightTommy Fury contre Anthony TaylorDaniel Dubois contre Joe CusumanoIvan Barancyhk contre Montana LoveCharles Conwell contre Lucas Brian Ariel Bastida

Promotions Queensberry

Fury en action contre Jordan Grant Fury v Taylor : Qu’est-ce qui a été dit ?

Tommy Fury : « Anthony, tu ne vas pas être aussi jolie après le 29e mat – je vais te défoncer tout le devant du visage et c’est une promesse.

«Et après que je vous ai fait, vous petit Oompa Loompa, je viens pour votre meilleur ami Jake Paul, parce que vous ne pouviez pas le battre tous les deux dans la même nuit ensemble.

«Alors, j’ai hâte de vous voir la semaine des combats parce que parler ne coûte pas cher et je veux que vous me le disiez en face, et voyez à quel point vous êtes courageux alors.

“Je vous verrai bientôt les garçons, allez-y doucement.”

Anthony Taylor : «Je pense que c’est un manque de respect envers le sport, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens qui comprennent la boxe.

« Ce n’est pas un boxeur. Un boxeur ne combat pas les gars avec dix victoires et 126 défaites. Je peux voir s’il a combattu un gars qui était 1-2, 2-1, 3-3, 4-5, OK, 7-4.

“Je peux voir si vous avez combattu ce type d’adversaires avec ces records, alors les gens peuvent dire:” OK, vous n’êtes en fait pas mauvais “.

«Vous ne voyez pas un Ryan Garcia combattre des gars à ses débuts avec 0 victoire et 26 défaites. Nous ne voyons pas Ryan Garcia combattre un gars qui est, OK quatre victoires huit défaites.

“OK, voyons voir, deux victoires, une défaite, un troisième combat, dix victoires, cinq défaites.”