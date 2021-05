Heure de début au Royaume-Uni, undercard complet, diffusion en direct et chaîne de télévision pour un énorme affrontement incontesté ce week-end

Josh Taylor affronte Jose Ramirez dans une énorme confrontation incontestée à Las Vegas ce week-end.

Taylor, «The Tartan Tornado» de Prestonpans, en Écosse, est l’IBF, WBA et le champion ultra-léger «The Ring» cherchera à réclamer les ceintures WBC et WBO de Ramirez.

Josh Taylor est le champion du monde des super-légers WBA et IBF

Taylor est invaincu dans ses 17 combats professionnels à ce jour et a scié Apinun Khongsong en septembre.

Le numéro huit du classement livre pour livre du Ring Magazine est maintenant prêt pour une amélioration majeure de la qualité lorsqu’il affrontera Ramirez.

L’Américain est également invaincu et a porté son record à 26 et 0 en battant Viktor Postol l’été dernier.

Quelqu’un va subir sa première défaite en carrière ce week-end et Taylor peut-il ramener les ceintures en Écosse?

Taylor vs Ramirez: Date et comment regarder

Ce combat ultra-léger de 12 rounds aura lieu le samedi 22 mai et se tiendra aux Virgin Hotels de Las Vegas.

Les marches du ring pour Taylor vs Ramirez sont attendues à partir de 4 heures du matin, heure britannique, dimanche matin.

L’action de la nuit sera diffusée sur FITE TV à partir de 1h30 du matin au Royaume-Uni et sur ESPN en Amérique.

Les clients britanniques peuvent acheter et diffuser en direct le combat sur FITE TV pour 12,99 $.

Taylor vs Ramirez: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Jose Ramirez (c) contre Josh Taylor (c) – pour les titres super légers WBA (Super), WBC, IBF, WBO et The Ring

Jose Zepeda (c) contre Hank Lundy – pour le titre WBC Silver des poids welters légers Elvis Rodriguez contre Kenneth Sims Jr Lindolfo Delgado contre TBA

Taylor vs Ramirez: Qu'est-ce qui a été dit?

Josh Taylor: «Je me suis entraîné dur et j’ai fait tout ce que je pouvais au mieux de mes capacités. C’est le mieux préparé que j’ai jamais été et je vais profiter de la balade.

«C’est un combat colossal, pas seulement pour moi mais pour toute l’Écosse. Je serais la première personne en Écosse à être un champion du monde incontesté à quatre ceintures, et le premier champion incontesté depuis Ken Buchanan.

«Faire l’histoire du sport et entrer dans les livres d’histoire est énorme et me fait couler. J’ai toujours rêvé d’être champion incontesté et si tu m’avais dit il y a quelques années, je serais presque là, je ne t’aurais pas cru.

«Sur le papier, Ramirez est mon combat le plus difficile à ce jour. C’est un champion du monde unifié et un combattant décoré, je ne peux pas le voir me battre, je ne peux pas le voir du tout.

Josh Taylor dit qu’il n’est pas intéressé par Gervonta Davis ou Teofimo Lopez pour le moment et se concentre uniquement sur le combat de Jose Ramirez le mois prochain