Heure de début au Royaume-Uni, undercard complet et comment regarder Juggernaut affronter un vétéran à Londres

Joe Joyce cherchera à poursuivre son ascension dans les rangs des poids lourds lorsqu’il affrontera le dangereux Carlos Takam à Londres plus tard ce mois-ci.

Joyce a porté son record professionnel à 12 victoires sans défaite lorsqu’il a détruit Daniel Dubois en novembre dernier, le laissant avec un œil gravement endommagé.

Joyce est la championne britannique et européenne des poids lourds, qui affrontera ensuite un vétéran du ring

Joyce reviendra sur le ring fin juillet pour affronter le vétéran français d’origine camerounaise Takam.

Le joueur de 40 ans, qui a perdu contre Anthony Joshua en 2017, a remporté ses quatre derniers combats, notamment contre Jerry Forrest l’été dernier.

Takam devrait s’avérer être un autre test difficile pour Joyce alors qu’il cherche à obtenir un titre mondial dans un proche avenir.

Joyce v Takam : Date et comment regarder

Ce combat des poids lourds de 12 rounds aura lieu le samedi 24 juillet et se déroule à la Wembley Arena de Londres.

Les marches sur le ring pour Joyce v Takam sont attendues à partir de 22 heures dans la nuit.

Le combat devrait être diffusé sur BT Sport, mais tous les détails sur leur couverture suivront.

Takam a perdu contre Anthony Joshua en 2017, mais a remporté ses quatre derniers combats Joyce v Takam: Undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Joe Joyce contre Carlos Takam – pour les titres WBC Silver et WBO International des poids lourdsChris Jenkins contre Ekow EssumanHamzah Sheeraz contre Ezequiel GurriaChris Bourke contre James Beech JnrDavid Adeleye contre Mladen ManevCharles Frankham contre TBAGeorge Fox contre TBAMicky Burke contre TBAJoyce contre Takam : qu’est-ce qui a été dit ?

Carlos Takam : « Ça va être un gros test pour Joe Joyce.

“Pour moi, ce n’est pas un test, car j’ai combattu d’autres personnes comme [Alexander] Povetkine, [Anthony] Joshua, j’ai combattu beaucoup de grands noms. Donc, pour moi, c’est juste pour prouver à mes fans britanniques que je suis de retour et que je suis un problème dans cette division.

« Joe Joyce a un bon classement, oui mais le classement est dû au fait que vous avez peut-être un bon promoteur, vous avez un bon manager, ils vous font un bon classement, c’est tout, pour moi les classements n’ont pas d’importance.

“Joe Joyce n’a jamais combattu quelqu’un comme moi. J’ai de l’expérience, je me déplace partout sur le ring, je ne vais pas directement vers mon adversaire.

«J’aime toujours combattre des gars plus grands.

“Les gars plus grands ne me font pas peur, j’aime me battre avec des gars plus grands, je suis prêt à combattre des gars plus grands.”

« Vous allez être surpris, j’attends ce combat. Vous pensez que vous pouvez me battre par KO ou par TKO, pas question ! Ça ne va pas arriver.

«Je viens au Royaume-Uni cette fois pour gagner et non pour perdre. Je vais gagner mon combat définitivement, ça va être une guerre. Je ne vais pas laisser Joe Joyce me battre, je suis désolé. Je suis désolé jeune homme mais c’est mon heure.

«Il a un bon jab comme Dubois, avec le jab, jab, jab à chaque fois. Je pense que si vous savez comment arrêter les jabs de Joe Joyce, vous gagnerez le combat.