Heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment regarder le choc du titre des poids welters WBO

L’obésité a des conséquences dévastatrices sur notre santé et les conséquences sont extrêmement inquiétantes – de l’apnée du sommeil aux maladies cardiovasculaires. Une diminution des activités physiques, une plus grande consommation de malbouffe et des problèmes de santé mentale sont quelques-unes des raisons pour lesquelles l’obésité est un nouveau défi aujourd’hui. Étant donné que l’obésité […] More