Heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment regarder les affrontements à Liverpool

Liam Smith et Anthony Fowler s’affronteront à Liverpool ce week-end.

L’ancien champion WBO des poids moyens légers, Smith, affrontera son compatriote Liverpudlian sur une carte empilée dans la ville natale de la paire.

Smith est sur le point de combattre Taylor dans la ville natale du couple, Liverpool

Smith (29-3-1, 16 KO) cherche à se remettre d’une défaite controversée en Russie contre Magomed Kurbanov en mai.

Fowler (15-1, 12 KO), quant à lui, a remporté six victoires de suite depuis une défaite contrariée par décision partagée contre Scott Fitzgerald en 2019.

Smith vs Fowler : date, heure et flux

Ce combat des super-welters aura lieu le samedi 9 octobre.

Il se tient à la M&S Bank Arena de Liverpool.

Les promenades sur le ring pour le concours de 12 rondes sont attendues vers 22 heures.

Smith vs Fowler sera diffusé en direct sur DAZN qui coûte 7,99 £ par mois pour s’inscrire et surveiller les abonnés.

Smith a perdu son titre des super-welters contre Canelo Alvarez en 2016 Smith vs Fowler: Undercard

Ted Cheeseman défendra son titre britannique des super-welters contre Troy Williamson, invaincu.

Shannon Courtenay défendra également sa ceinture de poids coq WBA pour la première fois depuis qu’elle l’a remportée en avril contre Jamie Mitchell.

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Liam Smith contre Anthony FowlerTed Cheeseman contre Troy Williamson (titre britannique des super-welters)Shannon Courtenay contre Jamie Mitchell (titre des poids coq WBA)Kieron Conway contre JJ Metcalf (super-welters)Luke Willis contre Rylan Charlton (super-légers)Solomon Dacres contre Kamil Sokolowski (poids lourds) Rhiannon Dixon contre Anaelle Angerville (léger)Blane Hyland contre Santiago San EusebioTasha Jonas contre TBA (léger)Pete McGrail contre TBA

Anthony Fowler a frappé la toile pour la première fois de sa carrière lors de sa défaite face à Fitzgerald.

Forgeron: « Je n’ai jamais perdu contre un combattant national en tant que pro. Je battrai Anthony Fowler ; Je ne perdrai jamais contre un combattant national. C’est un bon petit record à avoir.

«Je suis devenu pro et j’ai eu une trentaine de combats et je n’ai jamais perdu contre un Britannique. Si je bat Fowler, je ne vais plus combattre un autre combattant national, à moins que ce ne soit un [Chris] Eubank ou quelqu’un comme ça.

« Je suis convaincu que j’ai battu Anthony Fowler tous les jours de la semaine et deux fois le dimanche. Si j’arrive à 100 %, je bats Anthony Fowler.

«La façon dont je vois le combat se dérouler, ce sera des premières portes compétitives, puis l’expérience, la gentillesse et tout le reste viendront. Je vais l’arrêter dans la ligne droite.

Smith a été arrêté au neuvième tour à la suite d’un coup de corps vicieux de Canelo

Promoteur Eddie Hearn: « C’est la plus grande soirée de boxe que nous ayons jamais organisée à Liverpool. La plus grosse carte de combat du samedi soir que nous ayons mise depuis que je fais la promotion de la boxe.

«Ce combat est un combat auquel je n’avais même pas pensé il y a quelques mois. Liam Smith est allé en Russie et a été volé dans un combat qui aurait dû l’amener à se battre pour un titre mondial.

“Anthony Fowler s’est amélioré et s’est amélioré sous la tutelle de Shane McGuigan et veut tous les grands défis.”

