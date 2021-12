Heure de début au Royaume-Uni, undercard, diffusion en direct et comment suivre le match pour le titre mondial à Liverpool avant le combat de Conor Benn

Katie Taylor mettra à nouveau ses titres mondiaux en jeu ce week-end lorsqu’elle affrontera Firuza Sharipova à Liverpool, en direct sur DAZN.

Taylor, invaincue, a éliminé Jennifer Han en septembre pour conserver ses ceintures légères WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring.

GETTY

Katie Taylor affrontera Firuza Sharipova à Liverpool ce week-end

« The Bray Bomber » affrontera désormais Sharipova qui a un record de 15 et un avec sa seule défaite à venir lors de leurs débuts professionnels.

L’affrontement sera sous la carte de Conor Benn contre Chris Algieri.

Taylor vs Sharipova : date et heure de début

Le concours des poids légers de 10 rondes aura lieu le samedi 11 décembre à la M&S Bank Arena de Liverpool.

L’action débutera à 19 heures, heure du Royaume-Uni.

Cet affrontement sera l’avant-dernier combat de la nuit et devrait commencer à 21 heures.

Taylor vs Sharipova : comment regarder

L’action sera diffusée exclusivement en direct sur DAZN au Royaume-Uni.

Un abonnement DAZN peut être acheté pour 7,99 £ par mois et vous donnera accès à tous les événements disponibles sur la plateforme de streaming.

Vous pouvez diffuser en direct l’action à partir de l’application DAZN, qui est disponible en téléchargement sur votre appareil mobile ou votre tablette.

Mark Robinson/Matchroom

Katie Taylor détient les titres légers WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring Taylor vs Sharipova: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Conor Benn contre Chris AlgieriKatie Taylor contre Firuza Sharipova – pour le titre féminin léger WBC, WBA, IBF et WBOKarim Guerfi ​​contre Jordan Gill – pour le titre poids plume européen de l’UERRobbie Davies Jr contre Henry Lundy – pour le titre vacant WBA continental super-léger Caoimhin Agyarko contre Noe Larios Jr – pour le titre vacant international des poids moyens de la WBA Calum French contre TBAPeter McGrail contre TBAJoe McGrail contre TBAPaddy Lacey contre TBATaylor contre Sharipova : Qu’est-ce qui a été dit ?

Firuza Sharipova : « J’ai huit ans de moins que Katie Taylor, je suis plus forte qu’elle et Sofya Ochigava [who Taylor beat to gold at the London 2012 Olympics] m’a aidé à préparer ce combat.

« Personne d’autre ne sait comment combattre Taylor comme Sofya Ochigava. Par conséquent, non seulement moi, Firuza Sharipova, serai sur le ring contre Taylor, mais l’intelligence de Sofya Ochigava, qui m’a très bien préparé pour ce combat, sera avec moi.

« Sofya est dans mon camp depuis le tout début, m’a transmis toutes ses connaissances et a fait de son mieux pour m’aider à vaincre Katie Taylor.

« J’ai regardé leur combat lors de la finale des Jeux Olympiques et je suis sûr que les juges ont aidé Taylor. Sofia l’a renversée, ce qui n’a pas été compté. Sofia était meilleure dans le combat, elle l’a gagné.

« Taylor n’a généralement peur de personne, mais dans ce combat final, Sophia a vu la peur dans ses yeux. Même maintenant, Taylor refuse de combattre Sofia.