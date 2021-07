Heure de début au Royaume-Uni, undercard et comment regarder le «match de boxe le plus lourd de l’histoire»

“Le match de boxe le plus lourd de l’histoire” est dans quelques mois alors que l’ancien homme le plus fort du monde, Eddie Hall, affronte Hafthor Bjornsson alias The Mountain de Game of Thrones.

Le combat d’exposition bizarre mais brillant est en préparation depuis un certain temps et a maintenant une date fixée.

Eddie Hall affronte Hafthor Bjornsson dans “Le match de boxe le plus lourd de l’histoire”

Les deux stars des poids lourds participeront à leurs tout premiers combats de boxe après des mois de showboating.

Bjornsson a battu le record du monde de soulevé de terre de Hall en mai 2020 pour attiser le bœuf entre les deux.

Et maintenant, ce sera La Bête contre La Montagne dans une bataille épique pour déterminer qui est l’homme le plus dur du coin.

Hall v Bjornsson : date et comment regarder

Cet affrontement d’exposition des poids lourds devrait avoir lieu le samedi 18 septembre.

Il aura lieu au Vystar Veteran’s Memorial Arena de Jacksonville, en Floride.

L’action débutera à 22 heures, heure du Royaume-Uni, et l’événement principal devrait commencer vers 2 heures du matin dimanche matin.

Il sera diffusé sur CoreSports au prix de 12,99 £. En savoir plus ici.

Hall v Bjornsson : Conte de la bande

Eddie Hall – Hafthor Bjornsson

Surnom : « La Bête » – « La Montagne »

Ville natale : Clayton, Newcastle-under-Lyme, Angleterre – Reykjavik, Islande

Bilan professionnel : 0-0 – 0-0

Hauteur : 6 pi 3 po (191 cm) – 6 pi 9 po (206 cm)

Reconnaissance : L’homme le plus fort du monde 2017 – L’homme le plus fort du monde 2018

Record de soulevé de terre : 500 kg (1 102 lb) – 501 kg (1 105 lb)

Hall contre Bjornsson : Undercard

L’undercard verra d’autres combats d’exhibition avoir lieu.

Josh Bridges, ancien Navy Seal et athlète d’élite des Cross Games, affrontera son rival mondial CrossFit Jacob Heppner.

Pendant ce temps, Stefi Cohen, détentrice du record du monde de dynamophilie, fera ses débuts en boxe contre la combattante invaincue des poids coq Avril Mathie.

Bjornsson a perdu une énorme quantité de poids corporel pour son incursion dans la boxe Hall v Bjornsson : Qu’est-ce qui a été dit ?

Eddie Hall : « Je m’entraîne pour ce combat comme je me suis entraîné pour être l’homme le plus fort du monde, aucun effort n’a été fait et quiconque sur mon chemin est abattu.

“Avec l’expérience MTK Global [the official boxing advisers to organisers Core Sports] apporte à la table, cet événement sera encore meilleur qu’il n’allait être.

“En ce qui concerne le combat lui-même, je n’ai aucun doute dans mon esprit que le bébé pleureur Thor est plié en deux et renvoyé en Islande.”

Hafthor Bjornsson : « Je suis très enthousiasmé par l’implication de MTK Global car c’est quelque chose que je prends très au sérieux et je veux que les autres sachent à quel point ce combat sera sérieux.

“J’ai été extrêmement concentré et dévoué dans mon entraînement comme toujours et j’ai hâte de monter sur ce ring.”

Un combat entre les deux a longtemps été répandu et il y a maintenant une confirmation officielle que le combat aura lieu en septembre 2021.

Le changement corporel de Hall a également été remarquable