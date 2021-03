Heure de début au Royaume-Uni, undercard et diffusion en direct du match revanche de ‘Rumble on the Rock’ ce week-end

Le match revanche tant attendu entre Dillian Whyte et Alexander Povetkin arrive ce week-end.

Les rivaux des poids lourds se sont rencontrés en août dernier avec Whyte contrôlant leur combat pour les quatre premiers tours avant d’être attrapé par un coup écœurant de Povetkin au début du cinquième.

Mark Robinson / Salle de match

Dillian Whyte et Alexander Povetkin devraient se revoir le 27 mars

Le natif de Brixton a frappé le pont à froid dans un revirement incroyable.

Les deux devaient se rencontrer lors d’un match revanche en novembre, mais le Russe a été testé positif au coronavirus avant cette date et il a dû être reporté.

Leur deuxième affrontement était alors censé inaugurer la nouvelle année de la boxe mais, début janvier, le sport a été suspendu au milieu de la croissance des cas de coronavirus au Royaume-Uni.

Maintenant, cependant, la nouvelle date pour Whyte vs Povetkin 2 a été confirmée et les fans sont enthousiastes pour l’un des plus grands combats de 2021 à ce jour.

Whyte vs Povetkin 2: date et heure

Ce combat poids lourd de 12 rounds est prévu pour Samedi 27 mars et aura lieu au Complexe sportif Europa Point à Gibraltar.

L’événement principal débutera à vers 22h30 mais cela dépendra des résultats undercard.

Ted Cheeseman v JJ Metcalf et Chris Kongo v Michael McKinson aura lieu avant le combat de titre.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports Box Office à partir de 18 heures au coût de 19,95 £.

PARI SPÉCIAL: OBTENEZ POURQUOI À 6/1 OU POVETKIN À 20/1 DANS UN ENORME RENDEZ-VOUS

Mark Robinson / Salle de match

Alexander Povetkin a stupéfié Dillian Whyte lors de leur premier combat Whyte vs Povetkin 2: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Dillian Whyte v Alexander Povetkin – pour le titre intérimaire des poids lourds WBC

Ted Cheeseman v JJ Metcalf – pour le titre britannique des super-poids welters Fabio Wardley v Eric Molina Campbell Hatton v Jesus Ruiz Youssef Khoumari v Kane Baker Chris Kongo v Michael McKinson – pour le titre mondial des poids mi-moyens WBO Erik Pfeifer v Nick Webb Dillian Whyte et Alexander Povetkin en toute sécurité sur un super-yacht de 143 millions de livres sterling avant le combat contre Gilbratar… mais ne comparez pas le Body Snatcher à Conor McGregor Whyte vs Povetkin 2: Qu’est-ce qui a été dit?

Dillian Whyte: «J’ai perdu contre lui mais il avait fini – ils disaient » nous vous retirons à la fin de ce tour « .

«Ils le connaissent mieux que moi. Il m’est difficile de dire ce qu’ils pensaient, mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de leur aider cette fois. Je veux vraiment l’assommer, à cent pour cent.

Alexander Povetkin: «Il n’y avait pas de telle conversation dans le coin [to stop the fight last time round].

«Les gens qui me connaissent savent que je me bats jusqu’au bout. Vous ne pouvez pas jeter l’éponge tant que l’arbitre n’a pas arrêté le combat.

Images de drone du lieu du « Rumble on the Rock » – Dillian Whyte contre Alexander Povetkin 2 Whyte contre Povetkin 2: Tale of the tape

Whyte – Povetkin

Nationalité: britannique – russe

Âge: 32 à 41 ans

Hauteur: 6 pieds 4 – 6 pieds 2

Position: orthodoxe – orthodoxe

Atteindre: 78 – 75in

Record: 27-2-0 – 36-2-1

KO: 18 à 25

Tours: 160-260

Début: 13/5/2011 – 11/6/2005

Alias: The Body Snatcher – Russe Vityaz

MINCE

Dillian Whyte pèse considérablement plus léger pour le match revanche d’Alexander Povetkin

gronder

Le site Hearn’s Fight Island accueillant Whyte vs Povetkin avec un super yacht de 143 millions de livres sterling

DÉCHIRÉ

Dillian Whyte a fait une transformation corporelle incroyable pour la série Povetkin à deux combats

KO

Povetkin « a crié de toutes ses forces ‘après un KO « une fois dans sa vie’ ‘lors de la victoire contre Whyte

TACTIQUE

Comment Whyte et Povetkin ont donné à Ruiz et Fury le plan de match parfait pour KO Anthony Joshua

Info

Campbell Hatton se bat et commence l’heure des débuts du fils de la légende et comment regarder

VERDICT

Mike Tyson soutient Fury pour battre Joshua, dit AJ « ne frappe pas plus vite » que Wilder

prédiction

Hearn « croit vraiment » qu’AJ éliminera Fury lors d’une confrontation critique

CROISER

Anthony Joshua et Tyson Fury interpellés par le champion des poids lourds de l’UFC, Stipe Miocic

* Termes et conditions: Nouveaux clients uniquement. Placez votre PREMIER pari sur n’importe quel marché de paris sportifs et s’il perd, nous vous rembourserons votre participation en CASH. Le remboursement maximum pour cette offre est de 20 £. Seuls les dépôts effectués à l’aide de cartes ou d’Apple Pay seront éligibles à cette promotion. Les conditions générales s’appliquent. Paddy’s Rewards Club: obtenez un pari gratuit de 10 € lorsque vous placez 5 paris de 10 € et plus. Les conditions générales s’appliquent. 18+ Begambleaware.org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne jamais courir après ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé GamCare – www.gamcare.org.uk Gamble Aware – www.begambleaware.org