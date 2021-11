Heure de début au Royaume-Uni, undercard, prix PPV, diffusion en direct et dernières nouvelles pour le choc des poids welters britanniques

Amir Khan et Kell Brook régleront enfin leur querelle de longue date plus tôt l’année prochaine avec leur combat à succès enfin confirmé.

Les rivaux britanniques des poids welters sont liés l’un à l’autre depuis des années et vont maintenant s’affronter en février.

Amir Khan et Kell Brook s’affronteront à Manchester en février

Khan, l’ancien champion du monde unifié des poids welters, n’est plus en action depuis qu’il a affronté Billy Dib en juillet 2019.

Pendant ce temps, Brook, qui a détenu le titre IBF des poids welters de 2014 à 2017, a perdu contre Terence Crawford en novembre 2020.

Maintenant, ils se retrouveront face à face et les fans de boxe britannique pourraient être dans un classique.

Khan vs Brook: Date et comment regarder

Ce combat de 12 rounds des poids welters aura lieu le samedi 19 février et se tiendra à la Manchester Arena.

Les marches sur le ring pour Khan vs Brook auront probablement lieu à 22 heures dans la nuit, mais cela sera confirmé plus tard dans le combat.

talkSPORT est sur le point de vous offrir une couverture complète de l’affrontement tandis que talkSPORT.com animera un blog en direct pour toute l’action.

Il sera également diffusé en direct sur Sky Sports Box Office et coûtera entre 19,99 £ et 24,99 £.

Khan contre Brook : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Amir Khan contre Kell Brook

Bradley Rea contre TBA

Kell Brook et Amir Khan sont deux anciens champions du monde Khan vs Brook : qu’est-ce qui a été dit ?

Amir Khan : « Ce que j’ai fait dans le sport. Le nom que j’ai. Vous pouvez voir à quel point il est amer.

« Mon statut de célébrité ? Cela vient de ce que j’ai accompli dans le sport de la boxe. Ce n’est pas à cause d’autres choses.

« J’ai réalisé d’excellentes performances, remporté des titres mondiaux, me suis fait un nom en Amérique. Tout vient de la boxe. Comment peux-tu détester ça ?

« J’ai capitalisé sur ce que j’ai fait en boxe. Il déteste ça. Il peut me détester autant qu’il veut. Une fois que je l’aurai battu, il me détestera encore plus !

« Maintenant, je sais qu’il me déteste, cela ne fera que me faire m’entraîner plus durement.

«Il y a de plus grands noms, des combats plus difficiles. Mais je devais donner ça aux fans britanniques.

« J’ai donc dû me retirer pour lui donner une raclée et montrer au public britannique qui est le meilleur. »

Kell Brook : « C’est personnel. Ce n’est pas inventé. On ne s’aime pas. J’ai le match de rancune de ma carrière.

« Je n’ai rien perdu. J’ai peut-être 35 ans. Mais Terence Crawford a 34 ans, tout comme Shawn Porter, et ils viennent de se battre épique. Crawford est l’un des meilleurs livre pour livre.

« J’ai toujours le pouvoir, j’ai toujours le timing, l’expérience. Ce sera l’une de mes meilleures performances.

« Il s’agit de se vanter. Imaginez – celui qui perd doit vivre avec pour le reste de sa vie. Je vais me mettre à l’enfer à l’entraînement.

« J’ai regardé dans ses yeux – il sait que je viens. Il n’a jamais voulu ce combat mais il a été mis dans un coin. Je le veux depuis des années.