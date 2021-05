Heure de début britannique, undercard, diffusion en direct et chaîne de télévision pour le choc des poids légers et lourds de ce week-end

Joshua Buatsi revient sur le ring ce week-end lorsqu’il affronte le Français invaincu Daniel Dos Santos.

Buatsi, qui est également invaincu dans ses 13 combats professionnels, a arrêté Marko Calic de Craotia en octobre pour conserver son titre WBA International des poids mi-lourds.

Joshua Buatsi affronte le Français invaincu Daniel Dos Santos ce week-end

Il a depuis fait équipe avec le nouvel entraîneur Virgil Hunter, l’homme derrière la carrière de la star livre pour livre Andre Ward.

Buatsi a fait le changement alors qu’il cherche à continuer à gravir les échelons et à remporter bientôt un titre mondial.

Dos Santos devrait fournir un test difficile ce samedi, mais Buatsi “Just Business” sera impatient de présenter un spectacle.

Buatsi vs Dos Santos: date et comment regarder

Ce combat de 10 rounds poids lourds légers aura lieu le samedi 15 mai.

Il se déroule à la Manchester Arena.

Les marches du ring pour Buatsi vs Dos Santos sont attendues à partir de 22h30, heure du Royaume-Uni.

L’action de la nuit sera diffusée sur Sky Sports NFL à partir de 18h et sur le Main Event de Sky Sports à partir de 22h.

Les clients de Sky Sports peuvent le diffuser en direct via l’application Sky à l’aide d’appareils mobiles, de tablettes ou d’ordinateurs.

Vous pouvez également acheter un Sky Sports Day Pass auprès de NowTV pour 9,99 £.

Joshua Buatsi a battu Marko Calic en octobre dernier Buatsi vs Dos Santos: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Joshua Buatsi vs Daniel Dos SantosLerrone Richards vs Giovanni de CarolisGamal Yafai vs Jason CunninghamTommy McCarthy vs Alexandru JurDalton Smith vs Lee AppleyardBuatsi vs Dos Santos: Qu’est-ce qui a été dit?

Joshua Buatsi: «J’ai un adversaire invaincu, cela le rend ambitieux.

«Il va vouloir conserver son record invaincu, comme moi. Quand c’est en jeu, vous creusez vraiment profondément.

«Évidemment, le premier combat sous Virgil, donc ça devrait être intéressant. J’ai hâte de montrer sur quoi j’ai travaillé avec Virgil.

«C’est principalement [Hunter’s] style que j’aime. Chacun de ses combattants le traduit différemment. Le public n’a pas vu à quel point je peux être bon, ou je le serai.

«Je veux libérer le potentiel que j’ai. Cet ajout à l’équipe apportera à 100% le meilleur de moi. »