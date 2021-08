Heure de début, comment télécharger et date de fin

Ubisoft a annoncé l’heure de début de la bêta de Riders Republic ainsi que la façon de télécharger la démo à l’avance.

Il sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC, et c’est un titre multijoueur passionnant pour les fans de sports extrêmes. Non seulement vous pourrez rivaliser avec vos amis en faisant du snowboard et du ski dans des montagnes blanches, mais vous pourrez également battre vos amis à vélo et en wingsuit.

Tous les sports offriront une action exaltante, et vous pourrez expérimenter ce besoin de sensations fortes en équipe ou en solo.

Bande-annonce de l’annonce bêta | République des Cavaliers

BridTV

4026

Bande-annonce de l’annonce bêta | République des Cavaliers

https://i.ytimg.com/vi/kMZzVZhBP_Q/hqdefault.jpg

840897

840897

centre

13872

À quelle heure commence la bêta de Riders Republic ?

L’heure de début de la bêta de Riders Republic est 00h00 PT, 03h00 ET et 08h00 BST le 23 août.

Vous ne pouvez pas accéder à la démo en pré-commandant le jeu car vous ne serez récompensé par un accès instantané que si vous êtes membre Ubisoft+. Si vous n’êtes pas abonné à ce service, le seul autre moyen d’obtenir une passerelle est de vous inscrire.

Malheureusement, son nombre limité d’espaces joueurs signifie que vous ne serez probablement pas invité.

Comment télécharger la version bêta de Riders Republic

Vous pouvez télécharger et précharger la version bêta de Riders Republic le 21 août.

Que vous soyez un membre Ubisoft+ ou quelqu’un qui s’est inscrit à l’opportunité, vous ne pourrez précharger la démo que si vous avez reçu un code. Cette clé se trouvera dans votre email lié à votre compte Ubisoft.

Si vous avez reçu une clé, tout ce que vous avez à faire est de visiter le magasin PSN ou Microsoft et d’utiliser le code. Les joueurs PC trouveront la démo dans leur bibliothèque Ubisoft Connect.

La FAQ du jeu indique que la taille de son fichier est comprise entre 19 et 21 Go et que vous aurez besoin d’une connexion Internet à tout moment pour jouer.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

12 joueurs prêts à s’amuser BEAUCOUP ? ??

Ne manquez pas notre Beta et essayez notre mode Free For All : préparez-vous au combat ! pic.twitter.com/82orB0I6Td – Riders Republic (@RidersRepublic) 19 août 2021

Date de fin

La date et l’heure de fin de l’essai jouable d’Ubisoft sont le 23 août à 09h00 PT, 12h00 HE et 17h00 BST.

Vous devrez ensuite attendre le 28 octobre pour jouer à la version complète. Il y a beaucoup de potentiel autour du jeu, alors j’espère qu’il nous offrira à tous un jeu de sports de plein air compétitif avec une rejouabilité infinie.

Dans d’autres nouvelles, Pokemon Go: date de sortie de Zamazenta, moveset divulgué et statut brillant