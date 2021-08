Heure de début de la bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood pour Xbox, PS4 et PC

in

La version bêta de l’accès anticipé de Back 4 Blood est à l’aube et les développeurs ont partagé l’heure de début pour Xbox, PlayStation et PC.

C’est l’un des jeux d’horreur les plus excitants de l’année, en particulier pour les fans de Left 4 Dead. Ils ne sont pas tout à fait les mêmes grâce à une utilisation unique des cartes et des decks, mais ils sont très similaires car les deux consistent à tirer sur des monstres grotesques au visage avec trois autres amis.

Vous ne pourrez pas repousser les morts sans arrêt avant octobre, mais vous pourrez très bientôt profiter d’une version bêta limitée dans le temps.

Back 4 Blood – Bande-annonce PC

Back 4 Blood – Bande-annonce PC

À quelle heure commence la bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood ?

La date de sortie et l’heure de début de la bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood sont 12h00 PT, 15h00 ET et 20h00 BST le 5 août.

Ceci est pour l’échantillon d’accès anticipé qui se terminera le 9 août, mais il y aura ensuite une démo ouverte du 12 au 16. Il est disponible pour PS4, PS5, Xbox One, Series X/S et PC.

Comment obtenir le code bêta

Vous pouvez obtenir un code bêta d’accès anticipé de Back 4 Blood en regardant un streamer Twitch avec Drops activé.

Avant de regarder un streamer pendant 60 minutes, notez que vous avez besoin d’un compte de jeux WB gratuit qui doit être lié à votre profil Twitch. À condition que les deux comptes soient connectés, vous pouvez ensuite regarder quelqu’un jouer au jeu pendant une heure pour recevoir votre propre code.

Si vous n’aimez pas Twitch et que cela ne vous dérange pas d’acheter le jeu maintenant, vous pouvez également accéder à la version bêta en pré-commandant n’importe quelle édition.

Précommande Back 4 Blood

Vous trouverez ci-dessous toutes les éditions que vous pouvez précommander dès maintenant :

Édition standard – 59,99 £ :

Édition de luxe – 89,99 £ :

Early Access bêta Version Early Access (8 octobre) Pass annuel

Édition ultime – 99,99 £ :

Version bêta de l’accès anticipé Version de l’accès anticipé (8 octobre) Pack de skins renforcés pour le pass annuel Articles numériques supplémentaires dans le jeu

