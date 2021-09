Heure de début de la bêta de Halo Infinite et comment accéder à Xbox et PC

La date de sortie et l’heure de début d’une autre version bêta de Halo Infinite sont à l’horizon et les membres Insider peuvent l’obtenir sur Xbox et PC.

Le retour de Microsoft pour Master Chief devrait enfin sortir en décembre pour les fêtes de fin d’année. Il a été retardé depuis 2020 en raison des griefs des fans avec ses visuels, alors j’espère que le titre sera aussi proche de la perfection que possible lors de son lancement.

Alors que la campagne principale devrait fournir une histoire passionnante, il y aura également une action multijoueur pour le plaisir de la communauté.

À quelle heure commence la version bêta de Halo Infinite ?

L’heure de début du premier week-end bêta de Halo Infinite est 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 24 septembre.

Les fans pourront télécharger la démo le soir du 23 septembre, puis profiter du mode entraînement et des exercices d’armes jusqu’au début du matchmaking aux heures ci-dessus. Vous trouverez ci-dessous le calendrier officiel figurant sur l’aperçu Inside Infinite de 343 Inudstries pour septembre 2021 :

Jeudi soir 23 septembre : la version devient disponible en téléchargement Jeudi soir, le mode d’entraînement et les exercices d’armes sont disponibles vendredi 24 septembre – 10h00-14h00 et 17h00-21h00 PT : Matchmaking disponible samedi 25 septembre – 10 septembre :00-14:00 & 17:00-21:00 PT : Matchmaking disponible dimanche 26 septembre – 10:00-14:00 & 17:00-21:00 PT : Matchmaking disponible lundi 27 septembre – 10:00 PT : L’accès aux vols est fermé jusqu’au week-end 2

WEEK-END 2 (BATAILLE EN GRANDE ÉQUIPE & ARÈNE)

Jeudi soir 30 septembre : L’accès en vol active le mode Entraînement et les exercices d’armes deviennent disponibles Vendredi 1er octobre – 10 h 00-14 h 00 et 17 h 00-21 h 00 PT : Matchmaking disponible le samedi 2 octobre – 10h00 – 14h00 et 17h00-21h00 PT : Matchmaking disponible le dimanche 3 octobre – 10h00-14h00 et 17h00-21h00 PT : Matchmaking disponible le dimanche 3 octobre – 21h00 PT : Sondages rendez-vous sur une partie de Halo Insiders Lundi 4 octobre à 10 h 00 (heure du Pacifique) : fermeture de l’accès aux vols Mercredi 6 octobre à 10 h 00 (heure du Pacifique) : fermeture du site d’assistance Halo

Comment télécharger la version bêta de Halo Infinite sur PC

Vous pourrez télécharger la version bêta de Halo Infinite sur PC et Xbox pour le premier week-end si vous vous êtes inscrit à Halo Insider avant le 13 septembre.

Le compte Twitter officiel de la série indique que les invitations ont commencé à se déployer, alors assurez-vous de garder un œil sur la boîte de réception et les courriers indésirables de votre courrier électronique. Si vous avez reçu une invitation, vous devriez avoir un code pour télécharger la démo multijoueur sur Xbox ou Steam.

Quant au deuxième week-end, vous pourrez peut-être l’obtenir et le télécharger si vous vous inscrivez maintenant à Halo Insider. Il n’y a aucune garantie que cela vous amènera à une invitation à la fête exclusive, mais il y a une mince chance.

Halo Insiders : gardez un œil sur l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour vous inscrire ! Les invitations pour le prochain aperçu technique multijoueur sont officiellement lancées. Pour plus d’informations sur notre prochain aperçu technique multijoueur, consultez le dernier Inside Infinite : https://t.co/CsE1Cv17U5 pic.twitter.com/AQVTugjmkX – Halo (@Halo) 21 septembre 2021

Comment s’inscrire

Visitez le site Web Halo Insider et suivez les étapes ci-dessous pour éventuellement vous inscrire à la deuxième version bêta qui commence le 1er octobre :

Cliquez sur S’inscrire et utilisez les détails de votre compte Xbox Live Autorisez Halo Waypoint à accéder à vos informations Xbox Live Confirmez que vous avez 18 ans ou plus et acceptez la déclaration de confidentialité Sélectionnez Rejoindre le programme Entrez votre adresse e-mail préférée, choisissez votre fuseau horaire et sélectionnez oui pour obtenir des conseils et des offres sur la franchise Cliquez sur oui pour un vol sur console ou PC en fonction de votre plate-forme, puis entrez le reste de vos informations pertinentes

