Heure de début de la bêta fermée de Dragon Ball The Breakers et comment la télécharger

La date de sortie et l’heure de début de la bêta fermée de Dragon Ball The Breakers sont presque là et vous ne pouvez télécharger la démo que si vous avez réussi à vous inscrire.

Le jeu a été annoncé plus tôt en novembre et les fans se souviennent surtout de ses similitudes avec Dead By Daylight. C’est parce que DBD et lui présentent tous deux des survivants qui tentent d’atteindre des objectifs pour échapper à une carte tandis qu’un seul tueur essaie de tous les tuer.

Ce n’est pas seulement un clone DBD, car il existe des différences significatives, et vous pourrez peut-être expérimenter ces différences vous-même au cours du week-end.

boule de dragon | La bande-annonce de Breakers

BridTV

6657

boule de dragon | La bande-annonce de Breakers

https://i.ytimg.com/vi/mYv-c7GaT4k/hqdefault.jpg

901374

901374

centre

13872

À quelle heure commence la bêta de Dragon Ball The Breakers ?

La date de sortie et l’heure de début de la bêta fermée de Dragon Ball The Breakers sont 18h00 PT et 21h00 HE le 3 décembre et 02h00 GMT le 4 décembre.

Voici le programme avec l’heure de début et de fin de chaque session :

Session 1:

Commence à 18h00 PT et 21h00 PT le 3 décembre, 02h00 GMT le 4 décembre Se termine à 22h00 PT le 3 décembre, 01h00 ET et 06h00 GMT le 4 décembre

Séance 2 :

Commence à 04h00 PT, 07h00 ET et 12h00 GMT le 4 décembre Se termine à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT le 4 décembre

Séance 3 :

Commence à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT le 4 décembre Se termine à 14h00 PT, 17h00 ET et 22h00 GMT le 4 décembre

Séance 4 :

Commence à 18h00 PT et 21h00 PT le 4 décembre, 02h00 GMT le 5 décembre Se termine à 22h00 PT le 4 décembre, 01h00 ET et 06h00 GMT le 5 décembre

Le calendrier officiel a été téléchargé sur le compte Twitter du jeu en UTC et CET.

Comment télécharger la version bêta de Dragon Ball The Breakers

Vous ne pouvez télécharger la bêta fermée de Dragon Ball The Breakers que si vous vous êtes inscrit avant le 30 novembre.

Un compte Bandai Namco était requis et vous deviez remplir un formulaire avec toutes vos informations pertinentes. Malheureusement, la démo est exclusive au PC et rien n’est mentionné pour les consoles à l’avenir.

Selon les conditions de service, les invitations agissent selon la règle du premier arrivé, premier servi. Cela signifie que vous deviez vous inscrire immédiatement pour avoir une chance de participer.

Le nombre de participants éligibles est de 11 000 selon les termes du document de service.

Date de sortie

Il n’y a pas de date de sortie pour le jeu complet car il est simplement prévu pour 2022.

Bien que la démo soit exclusive au PC, l’expérience complète sera également lancée sur console pour PlayStation et Xbox. Encore une fois, cela ressemble beaucoup à Dead By Daylight, mais il y a suffisamment de différences pour le distinguer de DBD, VHS et Propnight.

DBD : Toutes les récompenses du Calendrier de l’Avent 2021, dont un million de Bloodpoints

Dans d’autres nouvelles, toutes les récompenses du calendrier de l’avent DBD 2021, dont un million de points de sang