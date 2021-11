Heure de début de la bêta fermée de Lost Ark et comment télécharger

La date de sortie et l’heure de début de la bêta fermée de Lost Ark sont presque là et vous pouvez toujours la télécharger si vous ne l’avez pas déjà fait.

Les fans peuvent s’attendre à ce que la version complète sorte au début de 2022 à condition qu’il n’y ait pas de retard. Et les fans sont enthousiasmés par le prochain MMORPG d’Amazon malgré tous les inconvénients du nouveau monde récemment publié.

Si vous ne pouvez pas attendre l’année prochaine pour commencer à explorer l’immense terrain de jeu du jeu, vous pouvez commencer votre expédition dès aujourd’hui à condition de payer des frais.

À quelle heure commence la bêta de Lost Ark ?

La date de sortie et l’heure de début de la bêta fermée de Lost Ark sont 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 GMT le 4 novembre.

Toutes les heures ci-dessus ont été confirmées par le développeur. Cependant, le compte Twitter officiel du jeu indique qu’entre 09h00 PT et 12h00 PT, vous pouvez avoir du mal à entrer dans le jeu.

Vous ne pourrez également voir qu’un seul monde par région.

Comment télécharger la version bêta de Lost Ark

Vous ne pouvez télécharger la version bêta fermée de Lost Ark que si vous achetez l’un des packs du fondateur.

Il existe quatre versions disponibles à l’achat avec le bronze, l’argent, l’or et le platine, et le prix le plus bas est de 13,99 £ et le plus élevé de 87,99 £. Peu importe la version que vous achetez. Vous pouvez trouver les récompenses exclusives pour chaque version ici.

Les joueurs qui se sont inscrits pour devenir testeurs peuvent également recevoir une invitation, mais ce n’est pas garanti. Si vous avez acheté un Founder’s Pack sur Steam, la version bêta fermée sera disponible au téléchargement dans votre bibliothèque Steam.

Si vous avez acheté sur Amazon, vous recevrez une clé Steam par e-mail à utiliser.

Configuration requise

Vous trouverez ci-dessous la configuration système minimale et recommandée disponible dans la boutique de Valve :

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits uniquement) Pprocesseur : Intel i3 ou AMD Ryzen 3Memory : 8 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 460 / AMD HD6850DirectX : Version 9.0c Nréseau : Connexion Internet haut débit Ss’emporter: 50 Go d’espace disponible ARemarques supplémentaires : Connexion Internet requise pour jouer, offre des achats dans le jeu

Conseillé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 (64 bits uniquement) Pprocesseur : Intel i5 ou AMD Ryzen 5Memory : 16 Go de RAM Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1050DirectX : Version 9.0c Nréseau : Connexion Internet haut débit Ss’emporter: 50 Go d’espace disponible ARemarques supplémentaires : Connexion Internet requise pour jouer, offre des achats dans le jeu

