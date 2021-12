Heure de début de la bêta ouverte de DNF Duel, téléchargement et personnages

La date de sortie et l’heure de début d’une bêta ouverte de DNF Duel ont été révélées et les fans de Dungeon Fighter Online pourront la télécharger uniquement depuis le PlayStation Store.

Les fans de jeux de combat ont de quoi s’attendre avec impatience car il y a aussi une démo jouable pour KOF XV ce week-end. Sans oublier le retour de l’incroyable Persona 4 Arena Ultimax en mars 2022 pour PlayStation, PC et Nintendo Switch.

Alors que l’avenir des jeux de combat est prometteur, nous pourrons bientôt goûter à l’un des plus intrigants à ce jour.

KOF XV : Heure de début de la bêta ouverte et tous les personnages jouables DNF Duel|Bande-annonce officielle

À quelle heure commence la bêta ouverte de DNF Duel ?

La date de sortie et l’heure de début de la bêta ouverte de DNF Duel sont 18h00 PT et 21h00 HE le 17 décembre, ainsi que 02h00 GMT le 18 décembre.

Bien qu’il commencera à toutes les heures ci-dessus, il se terminera ensuite rapidement le 20 décembre à 06h00 PT, 09h00 ET et 14h00 GMT le 20 décembre. Cela signifie que vous ne pourrez profiter que de deux jours d’action Dungeon Fighter.

Toutes les heures ci-dessus ont été confirmées via le compte Twitter officiel du jeu.

Comment télécharger la bêta ouverte de DNF Duel

Vous pourrez télécharger la bêta ouverte de DNF Duel sur le PlayStation Store les 17 et 18 décembre.

Malheureusement, la démo n’est pas répertoriée sur le magasin PSN au moment de la rédaction, il semble donc que vous ne pourrez pas la précharger. Une autre mauvaise nouvelle est que la démo dérivée de Dungeon Fighter semble être exclusive à PS4 et PS5 uniquement.

La démo d’Arc System Works Guilty Gear Strive ne nécessitait pas d’abonnement PS Plus pour participer, mais il n’a pas été révélé si vous en avez besoin pour ce test jouable. Nous supposons que vous en aurez besoin d’un, cependant.

Personnages jouables

Aucun personnage jouable n’a été révélé pour la démo, mais il pourrait s’agir des classes Dungeon Fighter annoncées pour le jeu jusqu’à présent :

Femme Inquisitrice Femme Attaquant Homme Berserker Femme Dragon Chevalier Homme Ranger Homme Hitman Femme Kunoichi Homme Avant-garde

Ce sont les personnages et les classes qui ont été annoncés pour le jeu via sa chaîne YouTube et son compte Twitter. Nous ne savons pas si tous seront jouables dans la démo.

