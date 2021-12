Heure de début de la bêta ouverte de KOF XV, préchargement et tous les personnages jouables

La date de sortie et l’heure de début de la deuxième bêta ouverte de KOF XV sont presque là et les fans de King of Fighters peuvent précharger la démo pour jouer avec tous ses personnages dès que possible.

Le dernier opus de King of Fighters sortira entièrement en février 2022. Il sera disponible sur PC et Xbox, mais la démo à venir est malheureusement une exclusivité PlayStation.

Si vous possédez une PS4 ou une PS5, vous pouvez commencer à vous battre avec une partie de la liste colorée du jeu demain.

Le roi des combattants XV | État des lieux en octobre 2021 : bande-annonce bêta ouverte

A quelle heure commence la bêta ouverte du KOF XV ?

La date de sortie et l’heure de début de la deuxième bêta ouverte de King of Fighters XV sont 19h00 PT et 22h00 HE le 17 décembre et 03h00 GMT le 18 décembre.

Bien qu’il commence aux heures ci-dessus, il se terminera ensuite à 07h00 PT, 10h00 ET et 15h00 GMT le 20 décembre. Tout cela est officiellement confirmé sur le site Web du jeu.

Comment précharger la bêta ouverte de King of Fighters XV

Vous pouvez précharger gratuitement la bêta ouverte de King of Fighters XV sur PS4 et PS5 depuis le PlayStation Store.

Tout ce que vous avez à faire est de rechercher le jeu sur votre console et de sélectionner le téléchargement. Vous ne pourrez pas jouer avant les heures susmentionnées, mais vous n’avez pas besoin d’un abonnement PS Plus pour participer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également pré-commander le jeu. Voici les prix et les bonus de précommande :

Édition standard – 49,99 £ :

Accès anticipé pendant 3 jours (jouable à partir du 14 février 2022) Bonus d’achat anticipé Costume DLC GAROU: Costume DLC MotW TERRY CLASSIC LEONA

Édition de luxe – 69,99 £ :

Costume DLC CLASSIQUE LEONA

Personnages jouables

Vous trouverez ci-dessous tous les personnages jouables de la deuxième démo à venir :

Krohnen Isla Meitenkun Antonov K´ Bleu Mary Ryo Sakazaki Terry Bogard

