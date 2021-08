Heure de début de la coupe Wonder Woman et points pour gagner la peau

La date de sortie et l’heure de début de la coupe Fortnite Wonder Woman sont presque là et vous aurez besoin de beaucoup de points pour gagner le skin.

Ce n’est pas la première fois qu’Epic Games collabore avec DC Comics car Suicide Squad’s Bloodsport est récemment sorti et vous pouvez également désormais déverrouiller Superman. Il y a un tas de quêtes que vous devez accomplir pour devenir l’homme d’acier, et vous devez également avoir suivi les défis épiques pour débloquer son style Shadow.

Alors que le Metropolis Marvel est disponible dès maintenant, vous pourrez bientôt emboîter le pas à son supérieur amazonien.

À quelle heure commence la coupe Wonder Woman à Fortnite ?

La date de sortie de la coupe Fortnite Wonder Woman est le 18 août et elle commencera à 18h00 PT, HE et BST.

Il existe des tournois exclusifs pour l’Europe et NA Ouest et Est, et chacun de ces tournois ne dure que trois heures. Cela signifie qu’ils finiront tous à 21h00.

Semblable à l’événement Gamora, il s’agit d’une autre occasion Duos dans laquelle vous aurez besoin d’un partenaire à la fois disposé et capable.

De combien de points avez-vous besoin pour obtenir le skin Wonder Woman ?

Vous n’avez besoin que de huit points dans toutes les régions pour obtenir l’écran de chargement Wonder Woman Honorary Amazons dans Fortnite.

Cependant, pour gagner le skin et le Diana’s Mantle back bling, les règles officielles stipulent que vous devez terminer entre le 1er et le 2500e dans l’UE. Quant à NA Est et Ouest, vous devrez atterrir entre le 1er et le 1 250e, le 1er et le 500e respectivement.

Vous trouverez ci-dessous le système de notation d’Epic Games :

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point Chaque élimination : 1 point

Boutique d’objets

La date de sortie de la déesse amazonienne dans la boutique d’objets est 17h00 PT et 20h00 HE le 19 août, ainsi que 01h00 BST le 20 août.

Le skin Wonder Woman d’Epic Games est livré avec une variante blindée et un bling back, aux côtés des éléments suivants:

Écran de chargement de la hache de bataille DC Trinity du planeur Golden Eagle Wings Glider Athena

