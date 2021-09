Heure de début de la diffusion en direct de Twitch et comment regarder

in

L’heure de début de Motive Studio pour leur livestream Twitch du remake de Dead Space approche à grands pas.

EA a confirmé le retour du cauchemar d’Issac Clarke à bord de l’Ishimura plus tôt cette année lors de leur événement annuel Play. Plutôt qu’une suite ou un redémarrage, le projet est plutôt un remake qui nous hantera pour toujours plus avec des visuels et un son refaits.

Plusieurs sources disent qu’il ne devrait pas sortir avant peut-être l’automne 2022, mais aujourd’hui, vous pourrez avoir un aperçu très précoce de la progression de son développement.

PLAYSTATION : Fuite majeure de PS Plus et date d’annonce de septembre 2021 Dead Space – Bande-annonce officielle

BridTV

3773

Dead Space – Bande-annonce officielle

https://i.ytimg.com/vi/wv-9jFocVQ4/hqdefault.jpg

834341

834341

centre

13872

À quelle heure est le stream Dead Space Twitch ?

L’heure de début du flux Twitch du remake de Dead Space de Motive Studio est 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST le 31 août.

Le compte Twitter officiel d’EA pour le jeu demande aux fans de se connecter pour un « aperçu très précoce du développement ». Rien d’autre n’a été dit, mais il est peu probable que nous voyions beaucoup de gameplay, voire aucun.

Quant à ce que nous savons du projet, il a été commercialisé comme un remake fidèle de la première aventure d’Issac Clarke. Il comportera tous les nouveaux actifs, modèles de personnages et nouveaux environnements, et il serait développé par des fans pour des fans.

Comment regarder

Vous pouvez regarder le remake de Dead Space en direct sur la chaîne Twitch de Motive Studio.

Bien que nous ne verrons probablement pas beaucoup de gameplay, nous espérons obtenir quelques exemples illustrés de la façon dont les développeurs espèrent rendre l’ambiance et l’atmosphère du jeu original encore plus effrayantes. Sur le site Web d’EA, ils ont discuté de certaines modernisations garanties telles que les temps de chargement instantanés.

Il mentionne également comment l’équipe joue avec les ombres grâce à des éclairs dynamiques et comment elle construit tout à partir de zéro. Cela signifie qu’il y aura beaucoup de nouveaux accessoires, pièces et modèles de collision, tous basés sur le matériel source d’origine.

Dans d’autres nouvelles, Genshin Impact: Baal banner 4 étoiles personnages et heure de sortie