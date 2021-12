Heure de début de la saison 1 de CoD Vanguard, éléments de passe de combat et feuille de route

La date de sortie et l’heure de début de la saison 1 de Call of Duty Vanguard ont été confirmées et Activision a également partagé sa feuille de route et son passe de combat. éléments.

À quelle heure commence la saison 1 de Call of Duty Vanguard ?

La date de sortie et l’heure de début de la saison 1 de Call of Duty Vanguard sont 09h00 PT, 12h00 ET et 17h00 GMT le 8 décembre.

Ceux qui possèdent déjà la dernière version de CoD pourront parcourir la nouvelle carte du Pacifique pour un accès anticipé de 24 heures aux heures ci-dessus. Cependant, loin de Caldera, il y a beaucoup à anticiper ailleurs.

Alors que la première saison commencera le 8 décembre, la dernière heure pour Verdansk est 21h00 PT le 7 décembre.

Passe de combat de la saison 1 de Call of Duty Vanguard

Le pass de combat de la saison 1 de Call of Duty Vanguard contient plus de 120 objets à débloquer sur plus de 100 niveaux.

Vous trouverez ci-dessous une liste des éléments qui ont été confirmés pour la passe de combat :

Plan de fusil d’assaut épique « Headhunter » (niveau 5) Skin Halima « Couverture du désert » (niveau 10) Skin Shigenori « Konara » (niveau 20) Plan LMG légendaire « Dirtdigger » (gratuit pour les clans au niveau 55) Fusil de sniper légendaire « Gargoyle » (Tier 71) Arme de poing légendaire « Bullseye » (Tier 81 gratuit) Skin Polina « Rising Legend » (Tier 90) Hold the Line » Plan d’arme pour le nouveau fusil de sniper (Tier 95) « Awoken » Skin Francis légendaire (Tier 100) « Moissonneur Plan de fusil d’assaut légendaire (niveau 100)



Feuille de route

Vous trouverez ci-dessous la feuille de route de la première saison du dernier opus de CoD :

Avant-garde :

Nouvelles cartesParadis – 6v6, 8v8, 12v12 Radar – 6v6, 7v7, 8v8, 14v14

Nouveau mode

Nouveaux avantages + Mortel

Des morts-vivants Nouvel objectif – Purger Nouvelles alliances Nouvelles armes Nouveaux défis Nouvelle fonctionnalité – Tome of Rituals (en saison) Bureau de Von List (en saison) Support Killstreak (en saison) Mises à jour des armes (en saison)

Zone de guerre :

Plans

Mises à jour de la zone de guerre Plus de 40 nouvelles armes Nouveau Goulag

Nouveaux modes Résurgence de l’Avant-garde de l’Avant-garde Royale

Nouveaux véhicules de combat Camion de cargaison de véhicule d’escouade d’avion de chasse

Nouveaux contrats

Nouveaux événements publics

Zone de guerre et Avant-garde :

Anti-triche Ricochet

Événement saisonnier

Les opérateurs Francis Lewis Isabella (en saison)

De nouvelles armes Cooper Carbine Sawtooth Katana Gorenko Anti-Tank Rifle Welgun (en saison)

Nouveaux packs Skull Collector Pro Pack (en saison) Fire Starter Mastercraft (en saison) Curse of the Ancients (en saison)

