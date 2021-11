Heure de début de la saison 11 d’Apex Legends, notes de mise à jour et carte passionnante

La date de sortie et l’heure de début de la saison 11 d’Apex Legends approchent à grands pas et EA a partagé les notes de mise à jour et des informations sur sa nouvelle carte passionnante.

Les fans de Titanfall 2 sont extrêmement étourdis par la prochaine version à cause de Ash. Elle est le nouveau personnage qui rejoint la liste empilée du jeu, et c’est une ancienne scientifique qui était un combat de boss dans Titanfall 2.

Bien que l’arrivée du Dr Ashleigh Reid soit fantastique, il y a beaucoup d’autres choses à attendre avec Escape.

Quand commence la nouvelle saison d’Apex Legends ?

La date de sortie de la saison 11 d’Apex Legends est le 2 novembre et son heure de début probable est 10h00 PT, 13h00 ET et 17h00 GMT.

Aucune de ces heures n’a été confirmée, mais c’est quand les événements et les nouvelles versions sortent toujours. Quoi qu’il en soit, nous savons que la nouvelle version sortira définitivement le 2 novembre, alors assurez-vous d’être prêt.

Carte d’évacuation

La nouvelle carte pour Escape s’appelle Storm Point. C’est une île magnifique entourée de vagues bleues brillantes, et c’est l’escapade parfaite des vents brutalement froids et des après-midi sombres de la réalité.

Bien que l’île soit magnifique, ce n’est pas un lieu de villégiature où l’on peut se prélasser au soleil bon gré mal gré. C’est parce que l’île est infestée de dangers tels que des araignées venimeuses, des rôdeurs sauvages et des tempêtes de tonnerre.

Il est également livré avec des canons à gravité qui vous tireront au loin sur les plages de sable pour vous rapprocher plus rapidement des points d’intérêt. Oh, et il y a aussi des bêtes volantes qui viendront vous chercher pour un ascenseur.

La nouvelle carte comprend également les récompenses suivantes :

Loot intelligent :

À la mort, les rôdeurs et les araignées ont une chance de laisser tomber des pièces jointes et des munitions pour votre équipe en fonction de vos chargements d’armes, en plus de quelques consommables et autres goodies.

Points EVO :

Un petit pourcentage de tous les dégâts infligés à la faune est récompensé pour votre armure EVO. Cela inclut les dépliants

Matériaux de fabrication :

Nettoyer un nid récompense une masse de matériaux d’artisanat qui sont répartis également entre chaque membre de l’équipe dans le nid au moment de l’achèvement.

Consultez le blog d’EA pour plus d’informations.

Un pilote se tient devant vous. Préparez-vous pour l’évasion avec l’un de ces fonds d’écran sur le thème des cendres et voyez la dernière légende en action le 2 novembre 🐀 pic.twitter.com/37Nj2cFS9F – Apex Legends (@PlayApex) 27 octobre 2021

Notes de mise à jour de la saison 11 d’Apex Legends

Les notes de mise à jour de la saison 11 d’Apex Legends partagent des informations sur la nouvelle arme d’Escape et les modifications apportées à la bataille royale classée.

La nouvelle arme d’EA et Resawn Entertainment s’appelle CAR SMG. C’est une mitraillette qui accepte les chargeurs lourds ou légers.

Bien sûr, il y aura aussi une nouvelle passe de combat pleine de récompenses qui n’ont pas encore été révélées. Vous devrez relever des défis et des objectifs quotidiens pour obtenir ces cadeaux.

En ce qui concerne les différences de RP, EA a répertorié les éléments ci-dessous :

Les valeurs Kill RP prennent désormais en compte les différences entre les niveaux classés tueur/victime. Le plafond de kill RP (comme nous l’avons traditionnellement pensé jusqu’à présent) est effectivement augmenté de six à sept. Cependant, ce plafond de RP lié à la mort peut être atteint de différentes manières, en fonction des différences de niveau et de placement. Le placement est toujours primordial, et vous devez toujours être le premier pour avoir une chance de RP total maximum.

Voici l’ensemble complet des notes de mise à jour.

