Heure de début de la saison 2 de NBA 2K22 et comment obtenir la récompense Rebirth

La date de sortie et l’heure de début de NBA 2K22 ont été annoncées avec ses notes de mise à jour et comment obtenir la récompense Rebirth.

La mise à jour 1.7 pour la version de nouvelle génération du jeu viendra avec de nombreuses améliorations et de nouveaux ajouts. Il y a un nouveau grand prix pour MyCareer avec une récompense de mascotte squelette pour avoir atteint le niveau 40, et il y aura également de nouvelles quêtes associées à de nouveaux environnements et événements.

Tout cela devrait sortir dans le jeu demain avec les cartes d’entraîneur des joueurs pour MyTeam.

POUR L’HONNEUR : Heure de début de l’événement crossover Dead by Daylight NBA 2K22 | Bande-annonce des distinctions 2

À quelle heure commence la saison 2 de NBA 2K22 ?

La date de sortie et l’heure de début de la saison 2 de NBA 2K22 sont 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST le 22 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont une gracieuseté des notes de mise à jour officielles de 2K Games. Lorsque l’événement commencera, il durera six semaines et se terminera le 3 décembre.

C’est un jeu brillant depuis le premier jour, mais il y aura beaucoup plus à apprécier lorsque la mise à jour arrivera.

Notes de mise à jour

2K Games a partagé les notes de mise à jour de la saison 2 et celles-ci incluent un tas de nouveaux scans de visage pour les entraîneurs et les joueurs.

De nombreux terrains et arènes ont également été améliorés, tels que les Chicago Bulls et le Miami Heat, et de nombreuses autres améliorations et ajustements de gameplay sont à prévoir. Il s’agit de la mise à jour 1.7 pour PlayStation 5 et Xbox Series X, et de la mise à jour 1.5 pour PS4, Xbox One et PC.

Les deux mises à jour sortent en même temps pour la génération actuelle et la dernière génération. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, le site Web du jeu fournit un aperçu complet des nouveautés du lancement de la saison 2.

De nouvelles quêtes, récompenses, événements et environnements pour MyCareer, ainsi que Build your Empire for MyTeam pour célébrer la nouvelle saison NBA. Les fans travailleront pour Pink Diamond Kevin Garnett, avec les récompenses suivantes :

Ja Morant en adaptant et en gagnant les 6 anneaux hebdomadaires en Limité Caron Butler en tant que Grand Prix des Ascensions de la saison ‘The Glove’ Gary Payton pour avoir terminé le niveau Galaxy Opal of Unlimited Amar’e Stoudemire pour avoir obtenu 99 étoiles dans NBA 75 Domination et ‘The Iceman’ George Gervin dans MyTEAM: Draft (avec un nouveau ticket ajouté pour tous les joueurs de Draft pendant la saison 2)

Mise à jour du badge 2K22 de la génération actuelle 🧵 Pour les utilisateurs disposant de sauvegardes existantes, le problème de badge est un problème d’affichage cosmétique affectant les joueurs de la génération actuelle. Le serveur connaît les bonnes valeurs et le joueur peut agir sur ces valeurs (malgré le potentiel affiché). – NBA 2K (@NBA2K) 20 octobre 2021

Comment obtenir la récompense Rebirth dans NBA 2K22

Vous pourrez obtenir la première récompense Rebirth dans NBA 2K22 dès le début de la saison 2.

Il vous donnera la chance d’en obtenir 90 au total sur PS5 et Series X, ou de sauter dix niveaux MyPOINTS pré-remplis sur PS4, Xbox One et PC. Vous devez suivre différentes étapes pour obtenir la récompense sur différentes générations.

PS5 et Xbox Series X :

Les joueurs de basket-ball devront obtenir la quête auprès du guichet automatique trouvé par le Club 2K et la boutique NBA. Une fois que vous avez atteint la quête, vous participerez ensuite à dix parties 3v3 ou 10v2 City avec une note de 90 OVR pour débloquer Rebirth.

PS4, Xbox One et PC :

Les joueurs de dernière génération devront terminer dix parties 3v3 une fois qu’ils auront atteint une note globale de 90 pour gagner Rebirth.

Après avoir fait ce qui précède, vous pourrez alors choisir entre un fichier de sauvegarde normal ou un Rebirth. La création de ce dernier ouvrira une passerelle vers un tas de récompenses uniques telles que 30 points Badge sur la nouvelle génération et 20 points Badge sur la génération actuelle/dernière.

