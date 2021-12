Heure de début de la saison 5 de Sea of ​​Thieves et récompenses du Pass Plunder

La date de sortie et l’heure de début de la mise à jour de maintenance de la saison 5 de Sea of ​​​​Thieves sont presque là et elle est livrée avec un nouveau Pass Plunder plein de récompenses de butin.

Bien que le jeu ait toujours été populaire depuis son lancement, 2021 a sans doute été sa meilleure année à ce jour grâce au crossover Pirates des Caraïbes avec Davy Jones et le plus grand pirate que le monde ait jamais vu, le capitaine Jack Sparrow.

Nous sommes actuellement dans les derniers jours de son quatrième chapitre et beaucoup de choses se profilent à l’horizon alors que nous entrons dans le mois de Noël.

À quelle heure commence la saison 5 de Sea of ​​​​Thieves ?

La date de sortie de la saison 5 de Sea of ​​Thieves est le 2 décembre et la mise à jour de maintenance devrait commencer à 02h00 PT, 05h00 ET et 10h00 GMT.

La maintenance et les temps d’arrêt ne durent généralement que quelques heures, alors attendez-vous à ce que le cinquième chapitre de la saga 2021 du jeu commence vers 04h00 PT, 07h00 ET et 12h00 GMT.

Aucune de ces heures n’a encore été confirmée, mais la maintenance de la saison 1 a commencé à 10h00 GMT et les temps d’arrêt pour les chapitres 2 à 4 ont également commencé à 10h00 BST. Nous mettrons à jour cet article si et quand Rare publieront leur annonce habituelle sur Twitter.

Pass de pillage de la saison 5 de Sea of ​​Thieves

La saison 5 de Sea of ​​​​Thieves viendra avec un tout nouveau passe de pillage plein de récompenses pour les scallywags à capturer.

Si vous choisissez de ne pas payer pour le pass premium, vous pourrez débloquer 100 niveaux et objets de goodies. Et, vu que c’est le mois de Noël, certains de ces cadeaux incluent une canne à pêche au gui et une lanterne boule à neige.

Il y a aussi un ensemble de vêtements Bell Brigade teints en rouge et vert, et il y aura des sols d’or, des pièces de monnaie anciennes et bien plus encore. L’achat du Premium Plunder Pass vous donnera 14 récompenses supplémentaires à débloquer.

Cela vous coûtera 10 £ et comprend le Creeping Gold Skin, l’ensemble cosmétique de navire Boreal Aurora, l’émote Sand Angel et 750 pièces antiques. Vous pouvez en savoir plus sur ces récompenses dans la vidéo de mise à jour du contenu.

Prenez un grog et enfilez vos plus beaux atours pour un premier aperçu de la cargaison de fonctionnalités améliorant le voyage de la saison cinq de Sea of ​​​​Thieves, qui arrive le 2 décembre. Quel que soit le style de scélérat que vous jouez, il y a forcément quelque chose pour votre plaisir ! pic.twitter.com/1Ybp4rym7L – Sea of ​​​​Thieves (@SeaOfThieves) 29 novembre 2021

Autre contenu

Outre les récompenses du Plunder Pass, la prochaine mise à jour de Rare ajoutera également des améliorations de la qualité de vie et d’autres ajouts.

L’une des améliorations de la qualité de vie est la possibilité d’enterrer votre trésor et de le déterrer. L’endroit où vous enterrez votre butin sera également indiqué sur votre carte au trésor afin que vous puissiez facilement le récupérer lorsque la côte est dégagée. Si vous ne voulez pas du trésor, vous pouvez ajouter la carte au tableau des quêtes pour que les autres joueurs puissent le traquer.

Bien que ce qui précède soit passionnant, la mise à jour ajoutera également de nouvelles chaloupes à canon et des caisses de feux d’artifice. Et, pour ceux qui aiment dormir, des lits seront également ajoutés pour régénérer votre santé.

