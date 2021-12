Heure de début de l’événement Ark Christmas 2021 et skins Winter Wonderland 6

La date de sortie et le compte à rebours de l’heure de début de l’événement Ark Christmas 2021 ont commencé et de nouveaux skins Winter Wonderland 6 ont été révélés.

Survival Evolved est extrêmement populaire et célébrer les fêtes de fin d’année est une tradition annuelle. Il accompagne le lancement du DLC Lost Island et comprendra également de nombreux objets et produits cosmétiques thématiques.

Il devrait commencer demain et il y a beaucoup à anticiper pour les fans sur toutes les plateformes.

Arche : la survie a évolué | Bande-annonce de l’île perdue

À quelle heure commence l’événement de Noël Ark Survival Evolved 2021 ?

La date de sortie et l’heure de début de l’événement de Noël Ark Survival Evolved 2021, Winter Wonderland 6, est le 14 décembre à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 GMT.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées sur la publication Steam du développeur. Elle se terminera aux mêmes heures le 6 janvier 2022.

Tout au long de sa durée, l’événement aura un tas de prix à durée limitée à réclamer.

Arche Winter Wonderland 6 skins

Vous trouverez ci-dessous tous les nouveaux skins et chibis pour Ark Survival Evolved Winter Wonderland 6 :

Costume de Père Noël complet Émission de télévision animée Parasaur Skin 3 nouveaux skins de pulls masculins et féminins sur le thème de Noël 4 nouveaux skins de bonnets sur le thème de Noël Émission de télévision animée Raptor Chibi Sinomacrops Chibi Dinopithecus Chibi Amargasaurus Chibi Noglin festif Chibi

Vous pourrez également débloquer tous les skins, cosmétiques et autres exclusivités événementielles des années précédentes. Il y a une liste complète de tout ce qui est disponible sur le post précédemment lié à Steam.

DLC de l’île perdue

L’événement de Noël pour 2021 coïncide également avec le lancement du DLC Lost Island.

Il s’agit d’une nouvelle carte communautaire qui sort le 14 décembre. Hélas, il n’y a pas d’heure de sortie officielle contrairement aux heures de départ partagées pour Winter Wonderland 6.

Voici quelques-unes des fonctionnalités mises en évidence de la nouvelle carte :

150 kilomètres carrés sur de nouveaux biomes Nouveaux défis Ruines mystérieuses Trois nouvelles créatures (dont une choisie par la communauté)

