Heure de début de l’événement DBD Halloween 2021, skins et fuites pour Midnight Grove

La date de sortie et l’heure de début de l’événement DBD Halloween 2021 sont presque là et des skins ont été divulgués pour l’occasion Dead by Daylight Midnight Grove.

C’est l’un des jeux multijoueurs les plus populaires disponibles et les fans viennent d’avoir droit à l’arrivée du chapitre 21.5 et de Mikaela Reid. C’est une femme fougueuse qui aime l’horreur et la sorcellerie, et vous pouvez acheter l’extension Hour of the Witch maintenant pour seulement 3,99 £.

Alors que le chapitre 21.5 nous a donné un nouveau survivant original, bientôt tout le monde pourra profiter de la célébration annuelle de Hallow’s Eve par behavior Interactive.

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce de la collection Fine Dining

BridTV

5405

Mort à la lumière du jour | Bande-annonce de la collection Fine Dining

https://i.ytimg.com/vi/MhxTBNx-F7k/hqdefault.jpg

874274

874274

centre

13872

À quelle heure commence l’événement Halloween Dead by Daylight 2021 ?

La date de sortie de l’événement Dead by Daylight Midnight Grove Halloween 2021 est le 21 octobre et son heure de début devrait être 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST.

Aucune des heures ci-dessus n’est officielle, mais c’est le moment où les occasions commencent généralement dans le titre multijoueur. S’il ne commence pas aux heures ci-dessus, il peut commencer une heure plus tard pour s’aligner sur le lancement du chapitre 21.5.

Quoi qu’il en soit, la date de sortie officielle est le 21 octobre et elle se terminera le 4 novembre. Consultez le programme d’octobre de behavior Interactive pour plus de friandises.

Peaux DBD Halloween 2021

Certains skins ont peut-être été divulgués pour l’événement Dead by Daylight Halloween 2021.

DBD Leaks rapporte sur Twitter qu’il y aura une vente avec jusqu’à 75% de réduction sur des tenues spécifiques. Le compte Twitter a également partagé des captures d’écran des versions Hallow Cursed de Nemesis, Pyramid Head et The Doctor.

Nous aurons également James Sunderland de Silent Hill 2, et Leaks by Daylight rapporte que lui et Hallow Cursed Pyramid Head seront disponibles le 26 octobre. Nemesis arriverait le 28.

Rien de tout cela n’est officiel au moment de la rédaction, mais nous mettrons à jour cet article lorsque behavior Interactive fera son annonce.

Fuites de Midnight Grove

Il y a de nombreuses fuites pour la prochaine occasion DBD Midnight Grove.

Les anciens objets d’Halloween seraient de retour et disponibles via les coffres et les toiles de sang, et il y aura également un tome spécial qui comprendra deux niveaux. Le premier sera disponible dès le 21 octobre tandis que le second arrivera le 28 octobre.

Leaks by Daylight indique qu’il y aura également des crochets et des générateurs sur le thème d’Halloween sur la carte, ainsi que des citrouilles. Et, si vous détruisez ces citrouilles, vous aurez 40% de chance d’obtenir une friandise mais 20% de chance d’avoir un tour.

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du skin Warzone Scream et le prix du pack Ghostface