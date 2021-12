Heure de début de l’événement de Noël DBD 2021, pulls moches et gameplay

La date de sortie et le compte à rebours de l’heure de début de l’événement Dead By Daylight Christmas Winter 2021 ont commencé et tous les skins de pulls laids DBD ont fuité en même temps que le gameplay.

Dead By Daylight est l’un des plus grands titres multijoueurs et il est toujours disponible gratuitement sur la boutique Epic Games. Cependant, il s’agit d’une opportunité limitée dans le temps, car l’expérience de base ne sera plus disponible gratuitement à partir du 9 décembre.

Ce fut une année fantastique pour le jeu avec les chapitres Resident Evil et Hellraiser, et les choses devraient devenir froides avec l’extravagance Bone Chill.

À quelle heure commence l’événement de Noël Dead By Daylight 2021 ?

La date de sortie de l’événement Dead By Daylight Christmas Winter 2021 est le 9 décembre et son heure de début devrait être 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT.

behavior Interactive a confirmé la date ci-dessus pour l’occasion DBD Bone Chill sur son site Web. Pendant ce temps, les heures de lancement sont des heures de début typiques pour les événements et elles le sont également lorsque les cadeaux du calendrier de l’Avent expirent avec de nouveaux ajoutés pendant 24 heures.

En ce qui concerne l’événement Bone Chill Christmas, les développeurs disent que d’autres seront révélés dans un article de blog qui n’a pas encore été publié. Cependant, malgré le manque de détails officiels, de nombreuses fuites ont fait surface.

Comment obtenir des pulls laids DBD 2021

Les joueurs pourront obtenir les pulls laids Dead By Daylight lors de l’événement de Noël 2021.

La plupart des pulls festifs seront déverrouillables lors de la célébration annuelle, mais deux d’entre eux devront être achetés. DBD Leaks a partagé les pulls moches à arriver pour les personnages suivants :

Jill Valentine Leon Kennedy Mikaela Reid Jonah Vasquez Yun-Jin Lee

Malheureusement, les cavaliers pour Leon et Jill ne seront disponibles que via la boutique en jeu.

Skins de l’événement d’hiver Dead By Daylight 2021

De nombreux skins DBD ont été divulgués pour le prochain événement hivernal avec la liste suivante :

The Wraith – Spine Candy The Hag – Garland Talon Yun-Jin Lee – The Loneliest Time Mikaela Reid – Jolly Holiday Dette Jonah Vasquez – Code Cracker The Artist – Frosty Eyes The Trickster – Frosty Eyes Gift Hatch (Charme) Christmas Inferno (Charme) Cocoa Goutte (Charme)

Tout ce qui précède est une gracieuseté de DBD Leaks sur Twitter où vous pouvez trouver des rendus du contenu découvert. Quant à ce qui est officiel, vous pouvez maintenant vous procurer la collection Cosy Break qui comprend des pyjamas, des robes de chambre et des pantoufles pour Yun-Jin Lee, Mikaela Reid et Felix Richter.

Enfin, en ce qui concerne le gameplay, il a été révélé que les survivants pourront pénétrer dans les corps de bonhommes de neige gonflables. Cela vous permettra de vous déplacer différemment sur la carte.

DBD : Codes actifs en décembre 2021

Dans d’autres nouvelles, l’heure de début de l’événement de Noël DBD 2021, les pulls moches et le gameplay