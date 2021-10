Heure de début de l’événement ESO Halloween 2021 et récompenses du festival des sorcières

La date de sortie et l’heure de début de l’événement ESO Halloween 2021 approchent à grands pas et le Witches Festival offrira de nombreuses récompenses aux fans d’Elder Scrolls Online.

C’est un MMO extrêmement populaire et il y a beaucoup à attendre pour les fans avec l’arrivée imminente de l’extension Deadlands le 1er novembre. Comme si cela ne suffisait pas, Bethesda nous appelle également à revenir à Skyrim le 11 novembre avec l’édition du 10e anniversaire.

Bien que nous ayons hâte de retourner à Skyrim une fois de plus, vous pourrez plus tôt rencontrer de viles sorcières dans le monde du MMO de Bethesda.

À quelle heure commence l’événement Halloween d’Elder Scrolls Online 2021 ?

La date de sortie et l’heure de début de l’événement d’Halloween d’Elder Scrolls Online 2021, The Witches Festival, sont 07h00 PT, 10h00 ET et 15h00 BST le 21 octobre.

Toutes les heures ci-dessus sont confirmées sur le site officiel du jeu. Il durera jusqu’au 2 novembre où il se terminera exactement aux mêmes heures.

Comment commencer

Vous pourrez démarrer le festival des sorcières Elder Scrolls Online en utilisant le sifflet de la mère de la sorcière.

Il est possible que vous ayez déjà ce sifflet d’avant, mais sinon, vous devez terminer la quête Le marché de la mère-sorcière en accédant à la section Fêtes de la Boutique à Couronnes. Le sifflet se trouve dans le menu de vos collections.

L’utilisation du sifflet fournira un buff de 100% d’XP pendant deux heures et invoquera également le chaudron de la mère-sorcière. Cela transformera votre personnage en un membre des morts-vivants.

Récompenses du festival des sorcières d’Elder Scrolls Online 2021

Bethesda a présenté ses récompenses pour l’ESO Witches Festival et l’événement Halloween 2021.

Entre le 21 octobre et le 2 novembre, vaincre des monstres boss vous rapportera des conteneurs Crâne de pillage pouvant contenir les éléments suivants :

Fragments du nouvel animal de compagnie Chien d’ours apprivoisé appelé Bonedust PigmentsCombinez 10 fragments pour fabriquer cet objet de collection de style Hollowjack Objets de style Drémora Recettes sur le thème du festival des sorcières Meubles et recettes sur le thème du festival des sorcières Réactifs d’alchimie envoûtants… et un assortiment d’objets effrayants et précieux !

Lorsque vous vaincrez chaque type de boss pour la première fois, vous recevrez également un conteneur spécial Dremora Plunder Skull. Ceux-ci peuvent contenir les récompenses ci-dessus ainsi que celles ci-dessous :

Pages de chapitre de Dremora Motif Writs Festival des sorcières Complétez ces commandes pour débloquer un succès qui vous accordera le chapeau de sorcière à collectionner ET le titre de « Sorcière » ! Cartes au trésor de Glenmoril Utilisez la carte pour trouver des pages de style d’arme de Glenmoril dispersées dans tout Tamriel Pages de style de tenue d’armure de Glenmoril Pages de style d’arme de danseur des tombes

Consultez le site Web du jeu pour plus d’informations sur les billets et les pages de motifs.

