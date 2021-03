Heure de début du Royaume-Uni, carte de combat, dernières cotes et diffusion en direct alors que le poids moyen de Liverpool revient à l’action UFC

Darren Till de Liverpool sera la tête d’affiche du prochain événement UFC alors qu’il affrontera Marvin Vettori à Las Vegas.

«The Gorilla» a perdu contre Robert Whittaker l’été dernier et doit rebondir après trois défaites lors de ses quatre dernières sorties.

Le joueur de 28 ans a déjà défié les titres mondiaux et est déterminé à reconstruire sa réputation dans le sport.

Il aura besoin d’un affichage impressionnant contre Vettori, mais ce ne sera en aucun cas un combat facile.

L’Italien de 27 ans a remporté ses quatre derniers combats, dont sa victoire sur Jack Hermansson en décembre.

Till v Vettori: date et heure de début

L’événement principal est prévu le samedi 10 avril.

Il se déroule au UFC APEX Center de Las Vegas.

Il aura lieu tôt, heure locale, pour répondre aux besoins du public britannique.

Les préliminaires commenceront à partir de 17 heures, heure britannique, la carte principale démarrant à 20 heures, heure britannique.

Avec six combats sur la carte principale, Till vs Vettori ne commencera pas avant 23 heures.

Till v Vettori: TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles d’EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers matchs préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les matchs préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Till v Vettori: carte de combat

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Darren Till contre Marvin Vettori, poids moyen

Arnold Allen contre Sodiq Yusuff, poids plume Kyle Daukaus contre Aliaskhab Khizriev, poids moyen Julian Marquez contre Sam Alvey, poids moyen Nina Ansaroff contre Mackenzie Dern, poids paille pour femmes Mike Perry contre Daniel Rodriguez, poids welter

Carte préliminaire

Jim Miller contre Joe Solecki, le poids léger Scott Holtzman contre Mateusz Gamrot, le poids léger Bea Malecki contre Norma Dumont Viana, le poids coq féminin John Makdessi contre Ignacio Bahamondes, le poids léger Yorgan De Castro contre Jarjis Danho, le poids lourd Hunter Azure contre Jack Shore, Poids coq Luis Saldana contre Jordan Griffin, poids plume Da Un Jung contre William Knight, poids léger léger Impa Kasanganay contre Sasha Palatnikov, poids welter Till contre Vettori: cotes

Darren Till – 5/4

Marvin Vettori – 8/13

Till v Vettori: Qu’est-ce qui a été dit?

Marvin Vettori: «Je suis déjà le meilleur poids moyen d’Europe.

«Ce gars n’arrête pas de se positionner de nulle part sans se battre. Mais maintenant, je peux me battre contre lui et le prouver, et je peux prouver que je suis à nouveau le meilleur.

«Je suis à un autre niveau, et je vais le montrer et me battre pour le titre. Je suis mentalement, physiquement et techniquement à un autre niveau.

«Mon prochain combat doit être une déclaration. Je dois y aller et faire une performance vraiment dominante parce que c’est ce qui va faire en sorte que personne ne retire mon prochain titre.

«Je ne vais pas sortir juste en essayant de voler les rondes et de devancer un 49-48. Ce n’est certainement pas le plan de match.

«Je vais sortir et montrer que je suis à un autre niveau. Je n’ai pas peur de le dire et de me mettre la pression pour prouver que je peux le faire. Je sais cela.

« Je suis prêt et je vais le montrer. »