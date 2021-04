Heure de début du Royaume-Uni, carte de combat et diffusion en direct pour la nuit de combat de l’UFC après l’exclusion de Darren Till en raison d’une blessure

Marvin Vettori affronte Kevin Holland lors d’une soirée de combat UFC à Las Vegas ce week-end.

Darren Till de Liverpool devait affronter Vettori mais a été contraint de se retirer en raison d’une blessure – avec Holland intervenant avec un préavis de seulement 10 jours pour le choc des poids moyens.

GETTY

L’Italien Vettori a remporté ses quatre derniers combats

.

La Hollande, des États-Unis, s’est battue pour la dernière fois en mars et a perdu

La dernière défaite de Vettori est survenue contre le champion maintenant des poids moyens Israel Adesanya en avril 2018 et il a remporté ses quatre dernières rencontres depuis.

Cependant, il a eu de la chance avec son activité car sept de ses 11 derniers combats ont été annulés et il ne s’est pas retiré d’un seul d’entre eux.

Maintenant, la Hollande est intervenue pour lui donner un combat indispensable – trois semaines seulement après sa défaite contre Derek Brunson.

Vettori vs Holland: date et heure de début

L’événement devrait avoir lieu le samedi 10 avril et se tiendra au UFC APEX Center de Las Vegas.

Les préliminaires commenceront à partir de 17 heures, heure britannique, la carte principale démarrant à 20 heures, heure britannique.

Vettori vs Holland peut être attendu vers 23 heures.

Vettori vs Holland: TV et diffusion en direct

L’action sera diffusée sur BT Sport 3 à partir de 18h.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles d’EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers matchs préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ABC et ESPN +.

Darren Till devait être en action ce week-end mais a subi une fracture de la clavicule Vettori vs Hollande: carte de combat

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Marvin Vettori vs Kevin Holland, poids moyen

Arnold Allen contre Sodiq Yusuff, poids plume Kyle Daukaus contre Aliaskhab Khizriev, poids moyen Julian Marquez contre Sam Alvey, poids moyen Nina Ansaroff contre Mackenzie Dern, poids paille pour femmes Mike Perry contre Daniel Rodriguez, poids welter

Carte préliminaire

Jim Miller contre Joe Solecki, le poids léger Scott Holtzman contre Mateusz Gamrot, le poids léger Erin Blanchfield contre Norma Dumont Viana, le poids coq féminin John Makdessi contre Ignacio Bahamondes, le poids léger Yorgan De Castro contre Jarjis Danho, le poids lourd Hunter Azure contre Jack Shore, Poids coq Luis Saldana contre Jordan Griffin, poids plume Da Un Jung contre William Knight, poids léger léger Impa Kasanganay contre Sasha Palatnikov, poids welter

Pourquoi Darren Till ne se bat-il pas?

Till a publié une déclaration sur Instagram annonçant le 30 mars qu’il serait forcé de se retirer en raison d’une fracture de la clavicule subie à l’entraînement.

Adesanya avait déclaré que Till était le prochain en ligne pour un tir au titre s’il avait gagné contre Vettori – avec le Britannique dévasté de rater sa chance.

«Chaque personne qui est autour de moi ou qui a été autour de moi sait que je m’entraîne quotidiennement avec les genoux, le bas du dos, les épaules, les mains et la liste est longue», a-t-il déclaré.

«Hier, en forant, je suis tombé et j’ai tout de suite su que j’avais cassé quelque chose. Dire que je suis f ****** détruit par cela est un euphémisme.

«J’ai littéralement mis mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps physique, mon argent, ma nutrition, mon sommeil, ma récupération et puis certains pour m’assurer que j’y suis allé la semaine prochaine et que je lui ai enlevé la tête. Et j’étais sûr à 100% que j’allais le faire… et avec facilité !!!

«Je suis sûr qu’il pensait la même chose mais ahh bien.

Till a ensuite expliqué comment il partageait le même médecin que la légende de Liverpool Steven Gerrard et a noté sa réaction.

«Histoire amusante alors que nous parlons de blessures, @stevengerrard et moi avons le même médecin pour nous remplir d’aiguilles lorsque nous traversons une douleur intense – ou nous avons eu la même chose parce qu’il a pris sa retraite maintenant.

«Et le Docteur rit à chaque fois qu’il me voit et dit que ça me rappelle de lui, plus de cartilage mais toujours prêt à faire n’importe quoi pour performer sans se laisser blesser.

“Et c’est exactement comme ça que je suis, c’est pourquoi je suis dégoûté quand je vois la moitié de ces soi-disant combattants pleurer sur de petites blessures à la cheville ou aux orteils, allez-y.”

Jusqu’à présent, il doit guérir et il espère sans aucun doute pouvoir récupérer et se battre dans la seconde moitié de 2021.