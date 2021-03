Heure de début du Royaume-Uni, diffusion en direct, carte de combat complet et dernières nouvelles pour le choc des poids welters contre Vicente Luque à l’UFC 260

L’ancien champion des poids welters de l’UFC, Tyron Woodley, cherchera à riposter après ses récentes défaites lorsqu’il affrontera Vicente Luque à l’UFC 260 ce week-end.

Woodley a perdu trois combats consécutifs contre Kamaru Usman, Gilbert Burns et Colby Covington ces dernières années pour dégringoler les rangs de l’UFC.

Tyron Woodley affronte Vicente Luque à l’UFC 260

Le joueur de 38 ans, qui a détenu le titre des poids welters pendant cinq combats, est déterminé à reconstruire sa réputation et affronte Luque ce week-end.

Luque a un record de 19 et 7 et a battu Randy Brown la dernière fois en août.

Woodley v Luque sera le principal combat d’échauffement pour le blockbuster revanche de l’UFC 260 entre le double champion des poids lourds Stipe Miocic et Francis Ngannou.

Combat de Tyron Woodley: date et heure de début

Le combat devrait avoir lieu aux premières heures du dimanche 27 mars pour les fans britanniques.

Il se déroule au UFC APEX Center de Las Vegas.

Les fans britanniques peuvent s’attendre au combat vers 4h30 du matin avant le choc de l’événement principal entre Miocic et Ngannou.

Tyron Woodley Fight: TV et diffusion en direct

L’UFC 260 sera diffusé sur BT Sport 2 et leur couverture commencera à minuit.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles d’EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers matchs préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN + en anglais et en espagnol.

Tyron Woodley a perdu contre Colby Covington en septembre dernier Combat de Tyron Woodley: carte de combat

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Stipe Miocic (c) contre Francis Ngannou, poids lourd

Tyron Woodley contre Vicente Luque, poids welter Sean O’Malley contre Thomas Almeida, poids coq Gillian Robertson contre Miranda Maverick, poids mouche féminin Khama Worthy contre Jamie Mullarkey, poids léger

Carte préliminaire

Alonzo Menifield contre William Knight, poids léger léger Jessica Penne contre Hannah Goldy, poids de paille féminin Abubakar Nurmagomedov contre Jared Gooden, poids welter Modestas Bukauskas contre Michal Oleksiejczuk, poids léger léger Marc-Andre Barriault contre Abu Azaitar, poids moyen Tyron Woodley combat: Quoi a été dit?

Vicente Luque: «C’est un grand combat. Il est logique que ce combat se produise maintenant.

«Woodley est un ancien champion. Il n’est pas dans une bonne position pour le moment, mais il reste très dangereux.

«Il a remporté plusieurs belles victoires dans sa carrière et je suis sur une nouvelle séquence de victoires. J’ai faim pour une chance au titre.

«Nous avons tous les deux quelque chose à prouver. Il veut être à nouveau champion, et je veux prouver que je peux aussi y arriver et être l’un des combattants les plus dominants de notre catégorie de poids.

«Je crois que c’est maintenant le moment idéal pour ce combat. Les fans ne devraient pas manquer celui-ci. «